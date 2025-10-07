وزير الاتصالات يزور شركتين مصريتين فى الأقصر وقنا

فى إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دعم شركات تكنولوجيا المعلومات الصغيرة والمتوسطة فى محافظات الصعيد، وتشجيع ريادة الأعمال، وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة للخدمات الرقمية من مختلف المحافظات؛ قام الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بزيارة شركتين تعملان فى مجال تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات لعملائهما فى السوق المحلى وخارج مصر خلال جولته فى محافظتى الأقصر وقنا. وذلك بحضور المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، والمهندس/محمود صفراطه نائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتنمية الأسواق.

وفى هذا السياق؛ قام الدكتور عمرو طلعت والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بزيارة مقر شركة " أبيكس " (Apex)، فى محافظة الأقصر وهى إحدى الشركات المصرية العاملة فى مجال تكنولوجيا التعليم (EdTech) وتطوير البرمجيات، والتى تُعد نموذجًا مميزًا لريادة الأعمال الرقمية المنطلقة من صعيد مصر، حيث تقودها مهندسة مصرية من أبناء الصعيد.



وتعد الشركة إحدى الشركات المستفيدة من مختلف برامج وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سواء على المستوى المهنى للعاملين بها، أو على المستوى المؤسسى من خلال برنامج تسريع الأعمال (ما قبل الاحتضان) الذى يقدمه مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.



وخلال جولته داخل الشركة؛ اطلع الدكتور/ عمرو طلعت على أنشطة شركة "Apex" التى تركز على تقديم برامج متخصصة فى تعليم البرمجة وعلوم الحاسب باللغة العربية للأطفال والنشء من سن 6 إلى 15 عامًا، عبر منصتها وأكاديميتها الرقمية الحاصلة على اعتماد برنامج (STEM) التعليمى من مؤسسة (STEM.org) الأمريكية، إحدى أعرق المؤسسات العالمية المتخصصة فى اعتماد برامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.



واستعرضت المهندسة نهاد العادلى المؤسس والمدير التنفيذى لشركة أبيكس أنشطة الشركة التعليمية، وما تقدمه من خدمات تطوير واستضافة المواقع الإلكترونية لعملائها فى مصر والسعودية والنمسا، مما يعكس نجاحها فى تصدير الخدمات الرقمية المصرية وتوسيع نطاق التعلم التكنولوجى المتخصص فى مصر والمنطقة؛ موضحة أن الشركة دربت منذ تأسيسها أكثر من 6100 طالب من خلال برامج تدريب مباشر وعبر الإنترنت يقدمها نخبة من المهندسين المتخصصين.كما استمع الدكتور/ عمرو طلعت إلى عدد من المتدربين من الأطفال وأولياء أمورهم، الذين أشادوا بجودة المحتوى التعليمى، وأعربوا عن حرصهم على إكساب أبنائهم مهارات البرمجة وعلوم الحاسب.



وتتخذ الشركة، التى تأسست عام 2018، من محافظة الأقصر مقرًا رئيسيًا لها إلى جانب مقرها فى الغردقة، كما تشارك كشريك تعليمى فى عدد من المبادرات المحلية، فى تأكيد على إسهامها فى تمكين الأجيال الناشئة وتزويدها بمهارات المستقبل، ودعم مسيرة التعليم التكنولوجى وتنمية المهارات الرقمية للنشء.



وفى سياق متصل؛ وخلال زيارته لمحافظة قنا؛ قام الدكتور عمرو طلعت بزيارة مقر شركة "نت أرابيا "(NetArabia)، وهى إحدى الشركات المصرية العاملة فى مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات والتسويق الرقمى، والتى تمثل نموذجًا واعدًا لشركات تكنولوجيا المعلومات المنطلقة من صعيد مصر نحو الأسواق الإقليمية. وذلك بحضور الدكتور/ حازم عمر نائب محافظ قنا.



وأوضح محمد سيد الرئيس التنفيذى ومؤسس شركة "نت أرابيا" (NetArabia) أن الشركة تعد من الشركات المصدرة للخدمات الرقمية، حيث بلغت قيمة صادراتها نحو 800 ألف درهم سنويًا لعدد من عملائها فى دول الخليج، من بينهم شركات بارزة وجهات حكومية، وهو ما يعكس قدرتها التنافسية فى تقديم حلول رقمية عالية الجودة على المستويين المحلى والإقليمى.



الشركة قد تأسست عام 2016 فى محافظة قنا، ثم توسعت فى مدينة الغردقة عام 2017، ثم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2023 والمملكة العربية السعودية عام 2025، مع خطط مستقبلية للتوسع فى كل من قطر وسلطنة عمان. وتقدم الشركة مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل حلول التسويق الرقمى، وتطوير المواقع والتطبيقات، ونظم إدارة علاقات العملاء (CRM) وتخطيط الموارد المؤسسية (ERP)، إلى جانب خدمات تصميم وتطوير الوسائط المتعددة وتحسين محركات البحث (SEO) .



ويعمل بالشركة أكثر من 80 شابًا وشابة بين مقراتها الإقليمية والعمل عن بُعد، كما تنفذ برامج تدريبية متخصصة لطلاب الجامعات فى محافظة قنا استفاد منها أكثر من 3500 متدرب من محافظات صعيد مصر حتى الأن، بما يعزز جهود الدولة فى بناء القدرات الرقمية لشباب الصعيد.

كما تفقد الدكتور عمرو طلعت مركز "إكسيد" "Xceed "لخدمة العملاء فى قنا والذى يٌعد أحد الركائز الأساسية لخدمات الشركة المصرية للاتصالات WE . رافقه فى الجولة الدكتور/ حازم عمر نائب محافظ قنا، والمهندس/ تامر المهدى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة المصرية للاتصالات.



وقد تم تأسيس المركز منذ 10 أعوام كمركز مخصص لخدمة عملاءWE . حيث بدأ المشروع بتقديم خدمات الدليل، ثم تطور تدريجيًا ليقدم اليوم جميع خدمات الكول سنتر والدعم الفنى التى تقدمها الشركة. وحقق المركز نجاحاً تشغيلياً ملحوظاً، حيث وصل عدد العاملين فيه حالياً إلى 1600 موظف، يعملون على 500 موضع بالإضافة إلى جزء من الفريق الذى يطبق نظام العمل عن بُعد.

الجدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت يقوم بجولة تفقدية لافتتاح وتفقد عدد من شركات تكنولوجيا المعلومات ومشروعات الاتصالات والبريد فى محافظتى الأقصر وقنا؛ حيث افتتح صباح اليوم المركز الجديد لشركة فاوندإيفر Foundever العالمية لتقديم خدمات التعهيد وتجربة العملاء (CX) فى محافظة الأقصر.