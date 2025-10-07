حماة الوطن يدفع بحازم الريان لخوض انتخابات النواب عن دائرة الرمل

دفع حزب حماة الوطن بحازم الريان للترشح في انتخابات مجلس النواب بنظام الفردي عن دائرة الرمل بمحافظة الإسكندرية.

وتسلم "الريان" خطاب الترشح من الحزب كما أنهى إجراء الكشف الطبي، لتقديم أوراق تريحه في الانتخابات البرلمانية 2025.

ومن المقرر أن يتم فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 يوم الأربعاء 8 أكتوبر وتستمر إلى ظهر يوم 15 من الشهر نفسه، على أن تجرى الانتخابات على مرحلتين في شهر نوفمبر المقبل.

وتجرى انتخابات مجلس النواب المرحلة الأولى في الخارج يومى 7 و8 نوفمبر، وفى الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر.

وتجرى انتخابات المرحلة الأولى في محافظات: الجيزة ، الفيوم ، بني سويف ، المنيا ، أسيوط ، الوادي الجديد، سوهاج ، قنا ، الأقصر أسوان ، البحر الأحمر الإسكندرية ، البحيرة ، مطروح

وتجرى انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية فى الخارج 21 و22 نوفمبر وفى الداخل 24 و25 نوفمبر، على تعلن النتيجة للمرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية في محافظات: القاهرة ، القليوبية ، الدقهلية ، المنوفية ، الغربية ، كفر الشيخ ، الشرقية ، دمياط ، بور سعيد ، الإسماعيلية ، السويس ، شمال سيناء ، جنوب سيناء