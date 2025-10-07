حزب المصريين الأحرار ناعيًا رحيل الدكتور أحمد عمر هاشم: رمزاً للوسطية والاعتدال

نعى حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، بمزيد من الحزن، العلامة الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء.



أكد الدكتور عصام خليل، أن مصر والأمة فقدت برحيل الفقيد رمزًا للوسطية والاعتدال، وقامة علمية نادرة أفنت عمرها في خدمة المنهج الأزهري الأصيل، تاركًا إرثًا ضخمًا من العلم والفكر المستنير سيظل نبراسًا للأجيال.



يتقدم حزب المصريين الأحرار بخالص العزاء إلى شيخ الجامع الأزهر الشريف وأسرة العالم الراحل وجميع تلامذة ومحبي الفقيد، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.