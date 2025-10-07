رئيس جامعة دمنهور ينعى العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم ويؤكد: "فقدنا قيمة دينية كبيرة"

نعى الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، وأسرة الجامعة، ببالغ الحزن والأسى العالم الجليل فضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين،

ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، ورئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب سابقاً، الذي وافته المنية فجر اليوم بعد مسيرة طويلة زاخرة بالعطاء العلمي و الدعوي.

كما قدم "ترابيس" خالص العزاء والمواساة إلى جامعة الأزهر، وأسرة الفقيد، و طلابه ومحبيه في مشارق الأرض ومغاربها، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم.

وأكد "رئيس جامعة دمنهور"، أن العالم الجليل صاحب الإسهامات الخالدة في علوم الحديث والسنة النبوية، قدم مسيرة عطاء حافلة لدينه ووطنه، فكان من أبرز العلماء رزقه الله حسن البيان وفصاحة اللسان، أفنى حياته في الدعوة إلى الله وخدمة سنة نبيه ﷺ، ونشر العلم، وخلف آثارًا علمية متميزة من مؤلفات وخطب ومحاضرات ستظل شاهدة على جهده وعطائه الكبيرين، لافتا إلى أن العالم الإسلامي فقد قيمة دينية كبيرة تميزت بالإخلاص في نشر العلم.