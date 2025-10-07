إشادة أوروبية بمنظومة تحليل متبقيات المبيدات في الصادرات الزراعية المصرية

زار وفد من المفوضية الأوروبية برئاسة خوسيه بيدرو، المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتقييم متبقيات المبيدات في الأغذية ذات الأصل النباتي المراد تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت مدير المعمل الدكتورة هند عبداللاه "إن الزيارة تأتي في إطار سعي الدولة المصرية لزيادة الصادرات الزراعية إلى دول الاتحاد الأوروبي، وتنفيذا لتكليفات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق ببذل الجهود لتعزيز التعاون المثمر مع كافة الجهات الوطنية المعنية بإدارة المنظومة الوطنية للرقابة على الغذاء، وتوجيهات رئيس مركز البحوث الزراعية الدكتور عادل عبدالعظيم بتقديم كل سبل التعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع الجهات الوطنية للعمل على دعم منظومة الرقابة على الغذاء في مصر.

وأضافت أن وفد البعثة تفقد الأقسام التابعة للمعمل، كما اطلع على دور المعمل في المنظومة الرقابية بدءا من وصول العينات لمقر المعمل واستلامها وبدء العمليات المختلفة للعينات من التجهيز والطحن، وحتى انتهاء التحليل وإصدار النتائج، بالإضافة إلى الإطلاع على نظام الجودة الذي يتبعه المعمل بقسم متبقيات المبيدات عند إجراء الاختبارات، طبقا لطرق التحليل المعتمدة دوليا وباستخدام أحدث الأجهزة في العالم.

وأكدت عبداللاه دور المعمل في منظومة الصادرات الزراعية المصرية.. مشيرة إلى أن المعمل التابع لمركز البحوث الزراعية وأحد مراكز التميز المصري على المستوى الإفريقي يعد علامة مضيئة.

وأوضحت أن المعمل مستمر في خطة التطوير التي ينفذها للمشاركة في منظومة الرقابة على الصادرات المصرية، مما يزيد من الثقة في المنتجات الزراعية المصرية، وذلك في إطار متابعة وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، وإزالة المعوقات التي تواجه الصادرات الزراعية المصرية.

من جانبه، أشاد وفد المفوضية الأوروبية بما يمتلكه المعمل من إمكانيات هائلة من بنية تحتية وكوادر بحثية وفنية، فضلا عن امتلاكه لأحدث الأجهزة في إجراء التحاليل المختلفة، إضافة إلى قدرته الاستيعابية وحجم العينات التي يستقبلها المعمل يوميا وتنوعها، فضلا عن السرعة في إجراء الاختبارات اللازمة والمطلوبة.