الرئيس السيسي يشيد بموقف فرنسا الداعم لفلسطين.. والتأكيد على الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
الرئيس السوري يستقبل وفدا أمريكيا في دمشق لبحث تفعيل اتفاق العاشر من مارس
بـ القاضية | تفاصيل انتصار زيزو على الزمالك في قلب اتحاد الكرة
البرغوثي وسعدات يدخلون مطالب حماس بقوائم الأسرى المطلوب الإفراج عنهم
حماس تؤكد استعدادها لتسليم جميع الرهائن والمحتجزين الأحياء والجثامين
مصادر للقاهرة الإخبارية: مصر تكثف جهودها مع مختلف الأطراف للتوصل إلى اتفاق واضح لتنفيذ خطة ترامب
الشرقية كلها حاضرة .. بدء عزاء أحمد عمر هاشم في قرية بني عامر بالزقازيق
وسط حفاوة شعبية ورسمية.. البابا تواضروس يختتم زيارة رعوية استغرقت 8 أيام لـ 7 إيبارشيات و 8 أديرة في أسيوط
أكسيوس: ترامب عازم على إعادة المحتجزين وإنهاء الحرب في غزة الأيام المقبلة
سفارة رومانيا تهنئ مصر على فوز خالد العناني بمنصب مدير اليونسكو
الداخلية تعلن البدء في قبول طلبات التقدم لحج القرعة 2026.. الشروط والمواعيد
دبلوماسي روسي: وزير الخارجية الأفغاني أكد لموسكو رفض بلاده تأسيس أي قاعدة عسكرية أجنبية داخل بلاده
مياه الأقصر: وفد اليونيسف يتفقد تركيب وصلات المياه بالرياينة بأرمنت

شمس يونس

قام وفد اليونيسف ، اليوم  بزيارة ميدانية إلى مركز أرمنت غرب الاقصر لمتابعة أنشطة المبادرة والاطلاع على ما تم إنجازه من أعمال تستهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

وذلك  في إطار توجيهات اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وبالتعاون مع منظمة اليونيسف لتنفيذ مبادرة "صحتنا في بيئتنا"، 

وخلال الجولة، تفقد الوفد عدداً من الأسر التي تم توصيل وصلات مياه الشرب المنزلية لها ضمن خطة الشركة لتوفير مياه آمنة ونقية للمواطنين بالمناطق الريفية، كما شملت الزيارة الوحدات الصحية التي تم تزويدها بوحدات طاقة شمسية لرفع كفاءتها وضمان استمرارية خدماتها الحيوية.

وضم وفد منظمة اليونيسف كلًا من الدكتور إيهاب عبد العزيز جبريل، مدير برنامج المياه والإصحاح البيئي، و نادية فضافي، مدير الموارد البشرية، و حسين كامل، منسق المنظمة بجنوب الصعيد، حيث أشادوا بجهود شركة مياه الأقصر في تنفيذ المبادرة وبمستوى التعاون المثمر بين الجانبين.

وأكد ممثلو المنظمة خلال الزيارة أن مبادرة "صحتنا في بيئتنا" تعد خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة من خلال تحسين بيئة المعيشة ورفع الوعي الصحي في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مشيرين إلى أن التعاون مع شركة مياه الأقصر يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة التنموية.

ومن جانبها، أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر أن تنفيذ أنشطة المبادرة يأتي ضمن رؤية الشركة في تعزيز العدالة المائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد محمد رمضان بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة ودعم المشروعات المجتمعية التي تسهم في رفع مستوى المعيشة بالمحافظة.

وتواصل شركة مياه الأقصر جهودها بالتعاون مع منظمة اليونيسف والجهات المعنية لتوسيع نطاق تنفيذ المبادرات التنموية، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في صعيد مصر.

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

د. أحمد عمر هاشم رحمه الله

أحمد عمر هاشم.. تفاصيل الهدية التي سترافق الراحل إلى مثواه الأخير

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتابع انتظام العام الدراسي ويوجه بـ "ألف جنيه حافز تدريس" شهرياً للمعلمين اعتباراً من نوفمبر

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. اِلحق اشتري عيار 21

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

الآثار

وصل للكنز بعد التنقيب.. القبض على مزارع بحوزته 533 قطعة آثار ببنى سويف

أحمد عمر هاشم رحمه الله

العالم فقد مصباحا منيرا.. مفتي الجمهورية ينعى الدكتور أحمد عمر هاشم

كنزي وجنا عمرو دياب

كنزي وجنا عمرو دياب من عرض أزياء إيلي صعب لربيع وصيف 2026

استعدادًا لافتتاحها .. محافظ بورسعيد يتفقد المنطقة المحيطة " بمحكمة بورفؤاد الجزئية " الجديدة

استعدادا لافتتاحها.. محافظ بورسعيد يتفقد المنطقة المحيطة بمحكمة بورفؤاد الجزئية الجديدة

محافظ الأقصر: افتتاح فاوندإيفر بداية لصناعة جديدة تدعم اقتصاد المحافظة

محافظ الأقصر: افتتاح فاوندإيفر بداية لصناعة جديدة تدعم اقتصاد المحافظة

وزير الاتصالات: الأقصر أصبحت مركزًا واعدًا لصناعة التعهيد في صعيد مصر

وزير الاتصالات: الأقصر أصبحت مركزا واعدا لصناعة التعهيد في صعيد مصر

طريقة عمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن.. بدون قلي وزيت

طريقة عمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن

فوائد مذهلة لتناول البصل الأخضر صباحًا.. يقوي المناعة ويمنحك طاقة لليوم كله

فوائد تناول البصل الأخضر صباحًا

أعاد تعريف الحب.. الذكاء الاصطناعي يؤثر على العلاقات العاطفية في عام 2025

كيف تغيّرت طبيعة الرومانسية في ٢٠٢٥ مع ظهور الذكاء الاصطناعي؟

في أكتوبر الوردي.. 6 عادات يومية تحمي من سرطان الثدي

سرطان الثدي

زواج النفحة

دار الإفتاء تحسم الجدل.. زواج النفحة باطل ومخالف لمقاصد الشريعة

خالد العناني رئيس لليونسكو

خالد العناني رئيسًا لليونسكو.. أول مصري وعربي في هذا المنصب

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رحيل العلامة أحمد عمر هاشم: دموعُ العالِم وبصيرةُ الأزهري

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: خالد العناني.. انتصار جديد للقوة الناعمة المصرية في شهر الانتصارات

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

