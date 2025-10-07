مياه الأقصر: وفد اليونيسف يتفقد تركيب وصلات المياه بالرياينة بأرمنت

قام وفد اليونيسف ، اليوم بزيارة ميدانية إلى مركز أرمنت غرب الاقصر لمتابعة أنشطة المبادرة والاطلاع على ما تم إنجازه من أعمال تستهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

وذلك في إطار توجيهات اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وبالتعاون مع منظمة اليونيسف لتنفيذ مبادرة "صحتنا في بيئتنا"،

وخلال الجولة، تفقد الوفد عدداً من الأسر التي تم توصيل وصلات مياه الشرب المنزلية لها ضمن خطة الشركة لتوفير مياه آمنة ونقية للمواطنين بالمناطق الريفية، كما شملت الزيارة الوحدات الصحية التي تم تزويدها بوحدات طاقة شمسية لرفع كفاءتها وضمان استمرارية خدماتها الحيوية.

وضم وفد منظمة اليونيسف كلًا من الدكتور إيهاب عبد العزيز جبريل، مدير برنامج المياه والإصحاح البيئي، و نادية فضافي، مدير الموارد البشرية، و حسين كامل، منسق المنظمة بجنوب الصعيد، حيث أشادوا بجهود شركة مياه الأقصر في تنفيذ المبادرة وبمستوى التعاون المثمر بين الجانبين.

وأكد ممثلو المنظمة خلال الزيارة أن مبادرة "صحتنا في بيئتنا" تعد خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة من خلال تحسين بيئة المعيشة ورفع الوعي الصحي في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مشيرين إلى أن التعاون مع شركة مياه الأقصر يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة التنموية.

ومن جانبها، أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر أن تنفيذ أنشطة المبادرة يأتي ضمن رؤية الشركة في تعزيز العدالة المائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد محمد رمضان بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة ودعم المشروعات المجتمعية التي تسهم في رفع مستوى المعيشة بالمحافظة.

وتواصل شركة مياه الأقصر جهودها بالتعاون مع منظمة اليونيسف والجهات المعنية لتوسيع نطاق تنفيذ المبادرات التنموية، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في صعيد مصر.