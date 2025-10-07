وزير الاتصالات يفتتح مركز شركة فاوندإيفر Foundever العالمية فى محافظة الأقصر

افتتح الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس/ عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر المركز الجديد لشركة فاوندإيفر Foundever العالمية لتقديم خدمات التعهيد وتجربة العملاء (CX) فى محافظة الأقصر؛ وذلك بحضور لوران أوبرتى الرئيس التنفيذى والمؤسس المشارك للشركة، والمهندس/ أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) و/ بينيديتا ميراندا المديرة التنفيذية للعمليات فى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بالشركة، والمهندس/محمود صفراطه نائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتنمية الأسواق، و/ مينا وهبة المدير التنفيذى لشركة فاوندإيفر فى مصر.

يُعد هذا الافتتاح الأول من نوعه للشركة فى صعيد مصر، فى خطوة تعكس حرصها على التوسع فى السوق المصرى وتعزيز استثماراتها، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لبناء قاعدة قوية لصناعة التعهيد والخدمات العابرة للحدود، وتنمية المهارات الرقمية، وتوفير فرص عمل للشباب فى مختلف المحافظات.

وفى كلمته خلال الافتتاح، أكد الدكتور/ عمرو طلعت أن اختيار شركة فاوندإيفر (Foundever) العالمية، التى تُعد واحدة من كبرى الشركات على مستوى العالم فى مجال مراكز الاتصال والتعهيد، لمحافظة الأقصر لتكون مقصدًا لإنشاء مركز جديد لها، يُعد دليلًا قاطعًا على ما تزخر به المحافظة من كوادر بشرية تمتلك مهارات متخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما يُثبت توافر الكفاءات المصرية فى هذا المجال وأنها لا تتركز فى القاهرة وحدها، بل تمتد لتشمل مختلف محافظات الجمهورية؛ ويؤكد أن صناعة التعهيد أصبحت صناعة واعدة يدرك الشباب المصرى أنها تتيح مسارًا مهنيًا ناجحًا.

وأضاف الدكتور/ عمرو طلعت أن صناعة التعهيد تعد إحدى الصناعات الرئيسية الداعمة لنمو الاقتصاد المصرى؛ مشيرا إلى جهود الدولة لتنمية صناعة التعهيد فى مختلف أنحاء الجمهورية من خلال توفير البرامج التدريبية المتخصصة التى تؤهل الشباب للعمل فى هذه الصناعة؛ موضحا أن المركز يتيح لشباب الصعيد الحصول على فرص عمل فى واحدة من أسرع الصناعات نموًا على مستوى العالم، مشيرا إلى أن إدماج أبناء الصعيد فى الاقتصاد الرقمى يُسهم فى تمكينهم اجتماعيًا واقتصاديًا، ويُمكّنهم من المساهمة فى تنمية مجتمعاتهم المحلية، من خلال إتاحة مسارات مهنية جديدة تستثمر مهاراتهم اللغوية وتوفر لهم بدائل أوسع للتوظيف.

وأعرب المهندس/ عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر عن سعادته لافتتاح شركة فاوندإيفر العالمية فرعها الثالث فى مصر بمحافظة الأقصر؛ مشيرًا إلى أن افتتاح المركز الجديد يعد بداية لصناعة التعهيد فى المحافظة، ويدعم اقتصادها إلى جانب اعتمادها على السياحة والصناعة؛ مشيدًا بما شهده من نماذج واعدة من الشباب العاملين بالشركة من أبناء المحافظة من خريجى مختلف التخصصات الذين اختاروا العمل فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال السيد/ لوران أوبيرتى الرئيس التنفيذى والمؤسس المشارك لشركة فاوندإيفر: “أثبتت مصر أنها من أسرع أسواقنا نموًا وأكثرها حيوية، ويعكس افتتاح أول مركز لنا فى صعيد مصر ثقتنا الكبيرة فى قدرات المحافظة وشبابها وإمكاناتهم المتميزة ومهاراتهم وروح الابتكار لديهم. وستكون الأقصر ركيزة أساسية فى تحقيق رؤيتنا العالمية لمستقبل خدمات وتجربة العملاء.

وأوضح المهندس/ أحمد الظاهر أن التوسع فى إنشاء مراكز لخدمات التعهيد بالمحافظات يمثل ركيزة أساسية فى استراتيجية هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لدعم نمو الصناعة على مستوى الجمهورية، باعتبارها من القطاعات الواعدة القادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب. وأشار إلى أن هذا التوجه لا يقتصر على خلق فرص عمل نوعية فحسب، بل يحقق أيضًا مزايا مهمة للمستثمرين من خلال توزيع مراكزهم على أكثر من مدينة، بما يعزز كفاءة التشغيل ويُتيح الاستفادة من انخفاض معدلات دوران العمالة وارتفاع مستويات الولاء الوظيفى فى المحافظات مقارنة بالقاهرة.

وأضاف المهندس/ أحمد الظاهر أن استثمارات الشركات العالمية الكبرى، مثل “فاوندإيفر”، تعكس الثقة المتزايدة فى الكفاءات المصرية، وتؤكد مكانة مصر كوجهة مفضلة للاستثمار فى مجال التعهيد والخدمات الرقمية العابرة للحدود.

هذا ويأتى مركز الأقصر الجديد ضمن خطة شركة "فاوندإيفر" للتوسع فى مصر. ويعمل بالشركة حاليا أكثر من 2000 متخصص وتستهدف الشركة زيادة العدد إلى 5000 متخصص خلال 3 سنوات، مدعومة بعملياتها الحالية فى القاهرة من خلال مركزين فى منطقة المعادى التكنولوجية ومجمع سيتى ستارز، حيث سجلت الشركة نموًا بنسبة 115% خلال العام الماضى. وتقدم الشركة حاليًا خدماتها لعدد 15 عميلاً دوليًا بـأكثر من 14 لغة، مما يعزز مكانة مصر كوجهة رائدة فى تقديم الخدمات متعددة اللغات.

ويبلغ عدد العاملين فى مركز الأقصر نحو 240 متخصصا. وتستهدف الشركة زيادة العدد إلى 400 متخصص خلال عام 2026.

ويأتى افتتاح المركز الجديد ضمن استراتيجية الشركة لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعى فى جميع مراحل تجربة العملاء، من خلال تمكين الكفاءات الشابة من استخدام أدوات وأحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعى التفاعلى ونماذج اللغة المخصصة والأتمتة الذكية، بما يسهم فى تعزيز قدرات فرق العمل وتحسين الإنتاجية وتقديم تجارب عملاء أكثر سلاسة. ويعد مركز الأقصر نموذجًا لتوجه فاوندإيفر نحو الجمع بين الابتكار والتكنولوجيا من جهة، والكوادر البشرية المتميزة من جهة أخرى، لبناء تجارب عملاء أكثر تميزًا واستدامة.

وخلال جولته بالشركة؛ التقى الدكتور/ عمرو طلعت بمجموعة من الشباب العاملين بالشركة من خريجى مختلف التخصصات الأكاديمية والذين يقدمون خدمات الشركة بعدة لغات.

ومن جانبها؛ قالت السيدة/ بينيديتا ميراندا المديرة التنفيذية للعمليات فى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشركة فاوندإيفر: "يمثل مركز الأقصر الجديد خطوة استراتيجية فى مسيرة توسعنا، ويؤكد التزام فاوندإيفر بالاستثمار فى السوق المصرى والاستفادة من الكفاءات المصرية المتميزة. ويُعد الدعم المستمر من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و"إيتيدا"، إلى جانب ما تتمتع به مصر من كوادر بشرية مؤهلة وبرامج تدريب متقدمة، عوامل أساسية تجعل من مصر شريكًا استراتيجيًا مثاليًا لخططنا التوسعية على المدى الطويل".

وقال السيد/ مينا وهبة المدير التنفيذى لشركة فاوندإيفر فى مصر: "يمثل افتتاح أول مركز لتقديم خدمات تجارب العملاء (CX) فى صعيد مصر محطة مهمة فى مسيرة توسع الشركة، وخطوة تعكس التزامنا بالمساهمة فى خلق فرص عمل نوعية للشباب داخل أو بالقرب من محافظاتهم، فضلًا عن تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى مختلف المحافظات. كما يُسهم المركز فى ترسيخ موقع مصر كمركز إقليمى متميز لتقديم خدمات تجارب العملاء على المستوى العالمي".

هذا وتعد شركة فاوندإيفر Foundever من الشركات العالمية الرائدة فى مجال تقديم خدمات مراكز الاتصال وخدمة العملاء ويعمل بها أكثر من 150 ألف موظف حول العالم. وتقدم الشركة خدماتها المتخصصة بأكثر من 60 لغة عبر 45 دولة وذلك لأكثر من 800 علامة تجارية عالمية رائدة معظمها بقطاع التكنولوجيا حيث تقدم الشركة حلولًا تضمن تجربة مبتكرة للعملاء مدعومة بتقنيات وخبرات فريدة لدعم احتياجات عملائها التشغيلية.