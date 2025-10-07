قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عامان من الإبادة في غزة| جريمة ممنهجة وعجز للنظام الدولي.. ومحلل يوضح
التنفيذ فورا .. الجيش السوري وقسد يتفقان على وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار
أحمد شوبير: انتخابات الأهلي تقترب من التزكية بعد انسحاب أحمد الحيوان
الأرض تصبح أكثر ظلمة.. والعواقب مقلقة للمناخ العالمي| ما القصة ؟
اقتصاد وتنمية وخدمات.. ملفات ساخنة أمام مدبولي على مائدة اجتماع الحكومة
مش عايز يروح المدرسة.. طالب إعدادي يتخلص من حياته بالوراق
"قضايا الدولة" و"قطاع الأعمال" يوقعان اتفاقًا لتبادل الخدمات واستغلال الأصول بما يخدم التنمية
أمطار واضطرابات في حركة الملاحة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الحالية
جوتيريش يدعو إلى وقف الهجمات الإسرائيلية في غزة واغتنام خطة ترامب
رئيس وزراء بريطانيا: أولويتنا إطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات لغزة
مرتضي منصور يتعرض لوعكة صحية طارئة.. تفاصيل
محافظات

صحة الأقصر وجامعة الأزهر تبحثان افتتاح فصول للتمريض بنظام الخمس سنوات

شمس يونس

 اجتمع الدكتور كرم عبدالستار المحرزي، عميد كلية البنات بجامعة الأزهر، مع الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والوفد المرافق، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

وتناول الاجتماع دراسة مقترح افتتاح فصول للتمريض بنظام الخمس سنوات، تكون تابعة للمعهد الفني للتمريض بجامعة الأزهر – فرع أسيوط، على أن تستضيف كلية البنات بالأقصر الدراسة، ويُقترح بدء الدراسة خلال شهر أكتوبر المقبل.

وفي سياق متصل، وضمن جهود تكثيف أعمال القوافل الطبية بمراكز ومدن محافظة الأقصر، تفقد وكيل وزارة الصحة أعمال القافلة الطبية المقامة بقرية المدامود العجوز بمركز الزينية، والتي استمرت على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، وشملت تخصصات النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، الأطفال، الجلدية، الباطنة، الجراحة، والعظام، إلى جانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، والكشف العشوائي عن السكر والضغط.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بتوفير خدمات طبية متكاملة للمواطنين، ومتابعة توافر الأدوية، مع التأكيد على رفع كفاءة الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض والفنيين لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

