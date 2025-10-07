صحة الأقصر وجامعة الأزهر تبحثان افتتاح فصول للتمريض بنظام الخمس سنوات

اجتمع الدكتور كرم عبدالستار المحرزي، عميد كلية البنات بجامعة الأزهر، مع الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والوفد المرافق، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

وتناول الاجتماع دراسة مقترح افتتاح فصول للتمريض بنظام الخمس سنوات، تكون تابعة للمعهد الفني للتمريض بجامعة الأزهر – فرع أسيوط، على أن تستضيف كلية البنات بالأقصر الدراسة، ويُقترح بدء الدراسة خلال شهر أكتوبر المقبل.

وفي سياق متصل، وضمن جهود تكثيف أعمال القوافل الطبية بمراكز ومدن محافظة الأقصر، تفقد وكيل وزارة الصحة أعمال القافلة الطبية المقامة بقرية المدامود العجوز بمركز الزينية، والتي استمرت على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، وشملت تخصصات النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، الأطفال، الجلدية، الباطنة، الجراحة، والعظام، إلى جانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، والكشف العشوائي عن السكر والضغط.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بتوفير خدمات طبية متكاملة للمواطنين، ومتابعة توافر الأدوية، مع التأكيد على رفع كفاءة الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض والفنيين لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.