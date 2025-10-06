محافظ الأقصر يستجيب لمطالب أهالي الزناقطة ويوجه بسرعة تنفيذ طريق



استقبل المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وفدًا من أهالي قرية الزناقطة التابعة لحي المطار بمدينة الأقصر، لبحث مطالبهم بشأن فتح شارع يربط بين المباني الحكومية ومدخل قرية الزناقطة الغربية.

وخلال اللقاء، وجّه محافظ الأقصر إدارة التخطيط العمراني والمكتب الفني بالمحافظة بسرعة النزول ورفع إحداثيات الموقع، تمهيدًا لبدء تنفيذ المشروع استجابة لمطالب الأهالي.

حضر اللقاء المهندسة هناء العربي، مدير المكتب الفني لمحافظ الأقصر، والمهندس أحمد شحات، مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.

يأتي ذلك في اطار سياسه الباب المفتوح التي يتبعها محافظ الاقصر للاستماع لمشاكل المواطنين وحلها بشكل فوري.