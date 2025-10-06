تغير مفاجئ في الرياح يتسبب في إلغاء رحلات بالون طائر بالأقصر





شهدت محافظة الأقصر فجر اليوم الاثنين تغيرًا مفاجئًا في حركة الرياح، ما أدى إلى توقف وإلغاء عدد من رحلات البالون الطائر فوق سماء المدينة، عقب انطلاق 44 رحلة فقط حملت على متنها نحو 900 سائح من مختلف الجنسيات، استمتعوا بمشاهدة المعابد والآثار الفرعونية في مشهد بانورامي مميز قبل صدور قرار الإيقاف.

وقال مصدر بإحدى شركات البالون الطائر إن الأحوال الجوية كانت مستقرة في البداية، ما سمح بانطلاق الرحلات في موعدها المعتاد، إلا أن اتجاه الرياح تغيّر بشكل مفاجئ من الغرب إلى الشرق أثناء التحليق، وهو ما دفع سلطات الطيران المدني إلى وقف باقي الرحلات فورًا حفاظًا على سلامة السائحين وأطقم الطيران.

وأوضح المصدر أن قرار الإلغاء جاء إجراءً احترازيًا ضروريًا بعد متابعة دقيقة من فرق الرصد الجوي داخل مطار البالون، مؤكدًا أن الشركات العاملة في المجال تطبق أعلى معايير الأمان والسلامة العالمية، وتتعامل مع أي تغيّر في الطقس بحذر شديد لضمان عدم وقوع أي مخاطر.

وأشار إلى أن الفرق الفنية تتابع على مدار الساعة سرعة الرياح واتجاهها قبل السماح بالإقلاع، وأن التنسيق مستمر بين شركات البالون وغرفة الطيران المدني لتقييم الموقف بشكل يومي.

وتُعد الأقصر من أشهر مدن العالم في رحلات البالون الطائر، حيث يقبل السائحون من مختلف الدول على خوض التجربة الفريدة للتحليق فوق البر الغربي ومعابد الملوك والملكات، في واحدة من أبرز الأنشطة السياحية التي تميز عاصمة الحضارة القديمة.

