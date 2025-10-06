قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انتخابات النواب 2025.. 5 توصيات عاجلة من الائتلاف المصري لحقوق الإنسان
انفوجراف.. نهضة عمرانية وخدمية كبرى تغير وجه سيناء ومدن القناة
قرار عاجل من النيابة.. حبس عاطلين تعديا على شاب وبترا أصابع يده لدفاعه عن فتاة بشوارع قطور
الطريق إلى إيلات.. إنعام محمد علي تكشف لصدى البلد كواليس العمل في ذكري نصر أكتوبر
النرويج تمول مشروع دندرة للطاقة الشمسية لتغذية شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي
أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية للكوادر الأمنية الأفريقية
خبير: الجيش المصري أقدم جيش نظامي في العالم يعود تاريخه إلى أكثر من 7 آلاف عام
مصادر تكشف لـ صدى البلد: المصريين الأحرار يخوض الانتخابات بأغلب دوائر الجمهورية على النظام الفردي
تعرف على خريطة بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية الجديدة
استمارة بطاقة الرقم القومي بكام؟.. قائمة الأسعار وأنواعها
إيران: تبادل السجناء مع فرنسا “قيد المناقشة”
الصحة والصناعة: السيطرة على نواقص الأدوية عبر توفير المثائل والبدائل
تغير مفاجئ في الرياح يتسبب في إلغاء رحلات بالون طائر بالأقصر

شهدت محافظة الأقصر فجر اليوم الاثنين تغيرًا مفاجئًا في حركة الرياح، ما أدى إلى توقف وإلغاء عدد من رحلات البالون الطائر فوق سماء المدينة، عقب انطلاق 44 رحلة فقط حملت على متنها نحو 900 سائح من مختلف الجنسيات، استمتعوا بمشاهدة المعابد والآثار الفرعونية في مشهد بانورامي مميز قبل صدور قرار الإيقاف.

وقال مصدر بإحدى شركات البالون الطائر إن الأحوال الجوية كانت مستقرة في البداية، ما سمح بانطلاق الرحلات في موعدها المعتاد، إلا أن اتجاه الرياح تغيّر بشكل مفاجئ من الغرب إلى الشرق أثناء التحليق، وهو ما دفع سلطات الطيران المدني إلى وقف باقي الرحلات فورًا حفاظًا على سلامة السائحين وأطقم الطيران.

وأوضح المصدر أن قرار الإلغاء جاء إجراءً احترازيًا ضروريًا بعد متابعة دقيقة من فرق الرصد الجوي داخل مطار البالون، مؤكدًا أن الشركات العاملة في المجال تطبق أعلى معايير الأمان والسلامة العالمية، وتتعامل مع أي تغيّر في الطقس بحذر شديد لضمان عدم وقوع أي مخاطر.

وأشار إلى أن الفرق الفنية تتابع على مدار الساعة سرعة الرياح واتجاهها قبل السماح بالإقلاع، وأن التنسيق مستمر بين شركات البالون وغرفة الطيران المدني لتقييم الموقف بشكل يومي.

وتُعد الأقصر من أشهر مدن العالم في رحلات البالون الطائر، حيث يقبل السائحون من مختلف الدول على خوض التجربة الفريدة للتحليق فوق البر الغربي ومعابد الملوك والملكات، في واحدة من أبرز الأنشطة السياحية التي تميز عاصمة الحضارة القديمة.
 

