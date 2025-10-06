الأنبا عمانوئيل يحتفل بخريجي معهد التربية الدينية بالأقصر

ترأس نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، حفل تخرج خريجي وخريجات معهد التربية الدينية، بالأقصر، دفعة عام 2025.

جاء ذلك بحضور القمص أثناسيوس حنين، والأب يوحنا معطي، والأب ميلاد جودة، والأب باسيليوس كمال، والأب مايكل إميل، والأب تيموثاوس الشايب.

الرسالة في قلب الكنيسة

حضر أيضًا الأخت أنطوانيت خله، مديرة المعهد، والأخت مارينا موسى، مديرة الدروس، وأعضاء هيئة التدريس، حيث بدأ الاحتفال بكلمة ترحيب من الأخت أنطوانيت، وتوجيه كلمة للخريجين للتشجع، والخدمة الدائمة بدون توقف للتعليم المسيحي، حاملين الرسالة في قلب الكنيسة، من شخص يسوع المسيح نفسه.

كذلك، شارك الخريجين والخريجات خبراتهم في المعهد، خاصة السنة الأخيرة من تدريبات عملية. وفي نهاية الاحتفال، قدم راعي الإيبارشيّة كلمة تتلخص في: خادم التعليم المسيح يجب أن ينقل تعاليم الكنيسة، كما هي دون الآراء الشخصية، البعد كل البعد عن التعليم المسيحي كمجرد معلومات، التعليم المسيحي هو عبارة عن علاقة حية مع شخص يسوع المسيح على مثال التلاميذ، لقد عاشوا مع ربنا يسوع المسيح فترة من الوقت وبعدها انطلقوا للبشارة، كذلك يكون خادم التعليم المسيحي.

وشكر الأب المطران إدارة المعهد لما تبذله من مجهودات كبيرة، ثم تم تكريم الخريجين والخريجات، وتسليم الشهادات والهدايا التذكارية وهي: الكتاب المقدس الطبعة الكاثوليكية، وكتاب تعليم الكنيسة الكاثوليكية.