الرئيس الفرنسي يعين حكومة جديدة
انطلاق حفل مدحت صالح في قصر عابدين
مندوبو 8 دول يشيدون بمهنية وخبرة مرشح مصر لمنصب مدير عام اليونسكو
موعد شهر رمضان 2026- 1447هــ
الأوقاف: التعليم من أشرف المهن وأعظمها أثرًا في بناء الإنسان
شيكا رجل مباراة فاركو ووادي دجلة بالدوري
دوري أبطال إفريقيا| تأهل بيراميدز لدور الـ 32 بعد فوزه على الجيش الرواندي
الخارجية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى انتصارات 6 أكتوبر
أسعار الذهب اليوم.. الجنيه وصل كام؟
تقرير: الإغلاق الحكومي بأمريكا والنزاعات يدعمان أسعار الذهب القياسية
زعيم كوريا الشمالية: إجراء جديد للرد على الحشد العسكري الأمريكي في سول
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يطلق برنامج كايرو برو-ميت
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

البابا لاون الرابع عشر يترأس قداس يوبيل العالم الإرسالي والمهاجرين

البابا لاون
البابا لاون
ميرنا رزق

ترأس صباح اليوم، قداسة البابا لاون الرابع عشر، صلاة القداس الإلهي الاحتفالي، بمناسبة يوبيل العالم الإرسالي، ويوبيل المهاجرين، وذلك بساحة القديس بطرس، بالفاتيكان.

ووجه الأب الأقدس دعوة مؤثرة إلى تجديد الحماس الرسولي في قلب الكنيسة، مؤكدًا أن "المرحلة الإرسالية الجديدة" لا تعرف حدودًا جغرافية، لأن الفقر والألم، والبحث عن الرجاء هم الذين يأتون إلينا اليوم.

وأشار الحبر الأعظم إلى أن الرسالة لم تعد تعني "الانطلاق" إلى أراضٍ بعيدة، بل "البقاء"، حيث نحن، لنعلن المسيح من خلال الاستقبال والرحمة والتضامن.

فالمهاجرون، بعيونهم المملوءة خوفًا ورجاءً، هم وجه المسيح المتألم، ولا يجوز أن يُقابلوا ببرود، أو تمييز، بل بأذرع مفتوحة، وقلوب رحبة.

وتأمل قداسة البابا في صرخة النبي حبقوق "إلى متى يا رب أستغيث ولا تسمع؟" ، موضحًا أن هذا الألم نفسه هو صلاة، وأن جواب الله هو الرجاء "أمّا البارّ فبإيمانه يحيا".

فالإيمان، وإن كان صغيرًا كحبّة خردل، يحمل في ذاته قوة محبة الله القادرة على صنع الخلاص بهدوء ووداعة، من خلال أعمال يومية بسيطة ومخلصة.

ودعا عظيم الأحبار إلى تعاون إرسالي متجدد بين الكنائس، خاصة في الغرب، حيث يشكل حضور المؤمنين القادمين من الجنوب فرصة لإنعاش الإيمان، وتجديد وجه الكنيسة.

وشدّد الأب الأقدس على أهمية الدعوات الإرسالية الجديدة، داعيًا الشباب، والعلمانيين، والرهبان إلى حمل شعلة الإنجيل حتى أقاصي الأرض.

كذلك، وجه قداسته كلمة خاصة للمهاجرين قائلًا: أنتم مرحَّب بكم دائمًا، فالبحار، والصحارى التي اجتزتموها هي في الكتاب المقدّس أماكن الخلاص، حيث حضر الله، ليخلّص شعبه.

وفي ختام عظته، أوكل قداسة البابا لاون الرابع عشر الجميع إلى شفاعة العذراء مريم، أول مرسلة حملت المسيح إلى العالم، قائلًا: لتعضدنا هي، لكي نصبح جميعًا معاونين في ملكوت المسيح، ملكوت المحبة والعدالة والسلام.

