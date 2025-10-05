البابا تواضروس يدشن مذبحي كنيسة الملكة بدير السيدة العذراء بجبل أسيوط

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم /الأحد/ ، مذبحي كنيسة الملكة بدير السيدة العذراء بجبل أسيوط (درنكة)، بمشاركة 15 من الآباء المطارنة والأساقفة، حيث تم تدشين مذبح كنيسة العذراء الملكة بالطابق السفلي، ومذبح كنيسة العذراء مريم أم الخلاص الكائنة بالطابق العلوي.

وعقب صلوات التدشين، ألقى البابا تواضروس الثاني كلمة روحية ، على الحضور الغفير الذي امتلأت به ساحة كاتدرائية العذراء سفينة النجاة، قال فيها: "مبروك عليكم كنيسة العذراء الملكة، والعذراء أم الخلاص.. نثق أن العذراء أمّنا تصلي من أجلنا جميعًا، ونتعلم من صفاتها الجميلة في حياتنا الروحية واليومية."

يأتي تدشين قداسة البابا لكنائس الملكة في إطار جولته الرعوية الحالية لإيبارشيات وأديرة محافظة أسيوط والتي بدأت يومها السادس، زار خلالها ست إيبارشيات وخمسة أديرة حتى الآن.

