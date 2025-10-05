قداس الأحد بدرنكة يتحول إلى تظاهرة إيمانية بحضور الآلاف ترحيبا بالبابا تواضروس

شهدت كاتدرائية "سفينة النجاة" بدير السيدة العذراء بدرنكة صباح اليوم الأحد مشهدًا استثنائيا، حيث احتشد الآلاف من أبناء إيبارشية أسيوط والإيبارشيات المجاورة للمشاركة في القداس الإلهي الذي ترأسه قداسة البابا تواضروس الثاني. وقد بدت الأجواء مفعمة بالفرح الروحي في حضور غير مسبوق يجسد محبة الشعب لكنيسته وارتباطه العميق بدير العذراء درنكة، أحد أبرز المزارات الروحية في مصر والعالم.

قداس الأحد من درنكة

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني قداس الأحد الرابع من شهر توت في ساحة الكاتدرائية عقب تدشينه كنائس الملكة بالدير ذاته. وشارك في صلوات القداس ١٥ من الآباء المطارنة والأساقفة، إلى جانب عدد كبير من الكهنة والرهبان، في مشهد جمع بين الطابع الروحي العميق والوحدة الكنسية.

وفي عظة القداس عبّر قداسة البابا عن فرحته قائلاً:

"هذا يوم فريد في تاريخ كنيستنا القبطية الأرثوذكسية ويوم مفرح في دير السيدة العذراء بدرنكة بأسيوط، الدير الذي شهد اتعاب كثيرة وجهادات كبيرة."

وأوضح أن المكان صار مقصدًا روحيًّا يتبارك به الآلاف عبر الصلوات والتسابيح والمدائح طوال العام.

ثم تطرق قداسته إلى إنجيل القداس عن المرأة الخاطئة، موضحًا أن المحبة هي الطريق الأوسع الذي يقود الإنسان إلى الله، قائلًا:

"المحبة في قلب الإنسان تعمل بدون صخب… فازت المرأة الخاطئة بمحبتها وتوبتها واتضاعها وصمتها، فنالت الغفران والسلام."

وأضاف أن المسيحية تقوم على محبة عاملة وليست مجرد كلمات، مستشهدًا بمثل السامري الصالح الذي عبر عن محبته بأعمال رحمة حقيقية.

وأكد قداسته:

"خدمتنا وكرازتنا وعملنا داخل الكنيسة ليس له هدف سوى إعلان المحبة. واضح لكم أن أي إنشاءات هنا تمت حبًا في شخص المسيح، وعندما نخدم الفقراء ونشيد الكنائس نفعل هذا لأننا نحب المسيح الذي سبق وأحبنا."

واختتم عظته بقوله:

"نحن اليوم ٥ / ١٠ / ٢٠٢٥ تاريخ مبارك تحفظوه كل سنة وأنتم طيبون ودائمًا فرحانين."

جدير بالذكر أن زيارة قداسة البابا لمحافظة أسيوط شملت تدشين وزيارات لعدد من الكنائس في المدن والقرى النائية، ووضع حجر أساس وافتتاح مشروعات خدمية وطبية وتعليمية، بالإضافة إلى لقاءات رعوية مع شعب الإيبارشيات، ولقاء القيادات التنفيذية بالمحافظة.