إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

البابا تواضروس يدشن كنائس الملكة بدير درنكة | صور

صلوات تدشين
صلوات تدشين
ميرنا رزق

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني، في ساعةٍ مبكرة من صباح اليوم، مذبحي كنيسة الملكة بدير السيدة العذراء بجبل أسيوط (درنكة)، بمشاركة ١٥ من الآباء المطارنة والأساقفة، حيث تم تدشين مذبح كنيسة العذراء الملكة بالطابق السفلي، ومذبح كنيسة العذراء مريم أم الخلاص الكائنة بالطابق العلوي.

كلمة روحية

وعقب صلوات التدشين، ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني كلمة روحية للشعب الذي امتلأت به ساحة كاتدرائية العذراء سفينة النجاة، قال فيها:
"مبروك عليكم كنيسة العذراء الملكة، والعذراء أم الخلاص. نثق أن العذراء أمّنا تصلي من أجلنا جميعًا، ونتعلم من صفاتها الجميلة في حياتنا الروحية واليومية."

و قال نيافة الأنبا يؤانس أسقف أسيوط نتذكر بكل الحب المتنيح الأنبا ميخائيل الذي تعب كثيرًا لمدة خمس سنوات حتى يحصل على هذه الأرض.

يأتي تدشين قداسة البابا لكنائس الملكة في إطار جولته الرعوية الحالية لإيبارشيات وأديرة محافظة أسيوط والتي بلغت يومها السادس، زار خلالها ست إيبارشيات وخمسة أديرة حتى الآن.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني العذراء أسيوط درنكة صلوات التدشين

