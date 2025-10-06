زراعة الأقصر تنهي تطوير مسقى نهاية الجبل بإسنا بطول 1500 متر

أعلنت مديرية الزراعة بالأقصر بقيادة المهندس محمد فؤاد حسن وكيل الوزارة، في خطوة جديدة نحو تحسين منظومة الري بالمحافظة، الانتهاء من أعمال تطهير وتطوير مسقى نهاية الجبل بطول 1500 متر بمنطقة الدير بمركز إسنا، وهي المسقى المأخوذة من ترعة الجبل، ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة شبكات الري بالمناطق الطرفية التي تعاني من ضعف وصول المياه خلال فترات الذروة.

وجرى تنفيذ الأعمال تحت إشراف إدارة الأراضي والمياه وجهاز تحسين الأراضي بالتعاون مع هندسات الري والإدارة العامة للتعاون الزراعي، في إطار تنفيذ توجيهات وزير الزراعة علاء الدين فاروق، ومحافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، نحو تحديث البنية التحتية للري وتحقيق الاستخدام الأمثل للمياه.

كما تم تنفيذ أعمال تطهير شاملة لمسقى زراعة رقم (7) على فرع ترعة رقم (3) بزمام قرية توماس الوسطى، أحد أهم المواقع الزراعية بالمركز، لإزالة الإطماءات والحشائش وتحسين تدفق المياه.

وأكد المهندس عمرو محمد جعفر مدير إدارة الأراضي والمياه، أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة موسعة تستهدف تعميم التطهير والتبطين في مختلف المساقي لضمان كفاءة التوزيع وتقليل الفاقد من المياه، بما يتماشى مع رؤية الدولة لترشيد الاستهلاك وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة التي تعزز الأمن الغذائي وتدعم صغار المزارعين.