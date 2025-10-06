صرف 80 مليون رغيف مدعم بالأقصر خلال سبتمبر

قال المهندس عبد الرازق الصافي وكيل مديرية التموين بالأقصر، إن المديرية نجحت في صرف مقررات شهر سبتمبر 2025 بنسبة 99% من خلال البطاقات التموينية، وذلك ضمن خطة وزارة التموين لضمان وصول الدعم السلعي لمستحقيه في مختلف مراكز ومدن المحافظة.



وأوضح الصافي أن منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية التزمت بتوفير السلع الاستراتيجية والاحتياجات الأساسية للمواطنين، مشيرًا إلى أن إجمالي قيمة السلع الحرة التي تم صرفها من فارق نقاط الخبز بلغ نحو 397 ألف جنيه، لصالح 20127 بطاقة تموينية، حيث استفاد أصحابها من فارق توفير جزء من حصص الخبز الشهرية.



وأشار وكيل التموين إلى أن صرف السلع الاستهلاكية يتم بشكل منتظم من خلال شبكة المنافذ التموينية المنتشرة على مستوى المحافظة، بما يحقق سهولة حصول المواطنين على احتياجاتهم دون معاناة.

وأضاف أن المديرية تواصل متابعة توافر السلع وجودتها وكذلك أسعارها، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التموين والتجارة الداخلية بضرورة إحكام الرقابة على السوق وضمان وصول الدعم لمستحقيه دون أي معوقات.



وأكد الصافي أن منظومة صرف المقررات التموينية تسير بشكل منظم ومستقر بما يلبي احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية، مع استمرار التنسيق مع الأجهزة المعنية لتذليل أي عقبات محتملة.