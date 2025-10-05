محافظ الأقصر: نتابع منسوب مياه النيل على مدار الساعة.. ولا مؤشرات تدعو للقلق

أكد محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، اليوم الأحد، أن أجهزة المحافظة تتابع منسوب مياه نهر النيل على مدار الساعة وأنه لا توجد مؤشرات تدعو للقلق.

وقال المحافظ- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إنه في إطار المتابعة المكثفة لأي تغيرات قد تطرأ في منسوب مياه نهر النيل، أولًا بأول، وبالتنسيق مع مديرية الري والموارد المائية؛ نؤكد أن مناسيب المياه في الحدود المعتادة سنوياً.

وأوضح أن المحافظة ترصد وتتابع تلك المناسيب على مدار الساعة، من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن.

وأضاف أن منسوب مياه النيل بالمحافظة في وضع آمن ومطمئن، مشيراً إلى أن المحافظة على أتم الاستعداد للتعامل مع أي طارئ، وأن العمل جارٍ على قدم وساق لضمان سلامة المواطنين.

وأشار إلى أن المحافظة شكلت لجانا ميدانية من قبل الإدارة العامة لحماية النيل بالأقصر والوحدات المحلية، للانتقال على الطبيعة وإخطار المواطنين واضعي اليد على الأراضي المعرضة للغمر، لإخلائها، وأخذ الحيطة والحذر، وتم تحرير محاضر انضمامية بذلك، مع استمرار التنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لمتابعة أي طارئ قد يحدث.