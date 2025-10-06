جامعة الأقصر تنظم ندوة حول الحلول الإبداعية للمشكلات الإدارية

تنظم وحدة رصد المشكلات المجتمعية التابعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأقصر، الاربعاء القادم ندوة بعنوان "الحلول الإبداعية للمشكلات الإدارية - خطوات عملية لتطوير بيئة العمل".

وتهدف الندوة إلى تنمية قدرات العاملين والإداريين بالجامعة على التعامل الفعال مع التحديات الإدارية، والمساهمة في تحسين بيئة العمل وتطوير الأداء المؤسسي.

وسيحاضر في الندوة الدكتور هاني عبد الفتاح شوره، نائب رئيس وحدة رصد المشكلات المجتمعية بالجامعة، وذلك بقاعة كلية الآثار.

وتأتي هذه الندوة في إطار جهود جامعة الأقصر لتطوير قدرات العاملين بها وتعزيز مهاراتهم، وتقديم أفضل الخدمات لطلابها والمجتمع.