دبلوماسية: القومي للمرأة في مصر سينفذ مشروعات لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعياً

تحدثت السفيرة وفاء بسيم، نائب رئيس مجلس حقوق الإنسان في جنيف، عن دور المنظمات الدولية في دعم المرأة والأطفال والفئات المهمشة في إفريقيا.

المنظمات الدولية والشركاء

وقالت بسيم، خلال لقاء خاص في برنامج "الحصاد الأفريقي" مع الإعلامي حساني بشير على شاشة “القاهرة الإخبارية”، «تلعب المنظمات الدولية والشركاء الإقليميون والدوليون دورًا مهمًا في التعاون مع الحكومات، وحتى مع القطاع الخاص، من أجل النهوض بالمرأة والأطفال والفئات المهمشة، سواء في ظل النزاعات والصراعات العرقية والإثنية أو في الظروف الطبيعية».

وأضافت أن «هناك منظمات متخصصة في دعم المرأة، مثل منظمة الأمم المتحدة للمرأة، التي تتواجد على المستويين الإقليمي والوطني في معظم دول العالم، وتعمل بالتعاون مع الحكومات والمجالس الوطنية والمؤسسات الحكومية المعنية بالمرأة وفق إعلان بيكين منذ 30 عامًا».

وأكدت السفيرة وفاء بسيم، أن «المثال المصري يُظهر نجاح هذا التعاون، من خلال المجلس القومي للمرأة الذي أسسه الرئيس المصري، والذي يسعى إلى تمكين المرأة اقتصاديًا، ورفع وعيها، وتحسين خدماتها الصحية. وتقوم هذه المؤسسات بتنفيذ مشروعات بالتعاون مع المجتمع المدني وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص، وكذلك مع الهيئات الإقليمية مثل الاتحاد الأفريقي، الذي يدعم الدول الأعضاء في تمويل المشروعات وتقديم الخبراء لرفع وعي المرأة، خاصة في المناطق النائية والريفية والمهمشة».