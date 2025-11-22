القومي للمرأة يشكر وزارة الداخلية على فتح مستشفيات الشرطة لتوقيع الكشف الطبي على السيدات مجانًا لمدة أسبوع

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص الشكر والتقدير إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لإصداره توجيهات بفتح مستشفيات الشرطة في (العجوزة – طنطا – الإسكندرية – أسيوط)، لتوقيع الكشف الطبي على السيدات مجانًا من ٤ ديسمبر ٢٠٢٥ من الساعة ٥ مساءا وحتى الساعة ٨ مساءا لمدة أسبوع، وذلك بالتزامن مع حملة ال١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.

وأكدت المستشارة أمل عمار أن هذه الخطوة تُعَد مبادرة مهمة تعكس حرص وزارة الداخلية على توفير خدمات صحية آمنة وميسّرة للمرأة في مختلف المحافظات، واستجابتها الدائمة للاحتياجات المجتمعية الملحّة، بما يساهم في تعزيز حماية المرأة ودعمها على المستوى الصحي والمجتمعي، مشيرة أن هذه المبادرة تؤكد على التعاون بين الجهات الوطنية لإرساء بيئة أكثر دعمًا وأمانًا للمرأة المصرية، وخاصة في المجالات المتعلقة بالصحة ومواجهة مختلف أشكال العنف.

وثمنت المستشارة أمل عمار الجهود المستمرة للوزارة في رعاية قضايا المرأة، وما تبذله من عمل متواصل لإطلاق مبادرات إنسانية واجتماعية هادفة، تُسهِم في توسيع نطاق الخدمات الشرطية المقدمة للمرأة وتبسيط الحصول عليها، على نحو يعزز الثقة المتبادلة بين المواطنين ووزارة الداخلية، ويبرز الدور الوطني والإنساني الذي تقوم به الوزارة تجاه المجتمع.