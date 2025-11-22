قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسالة دعم مؤثرة من خالد الغندور لـ رمضان صبحي
طفل أسر القلوب بصوته.. من هو محمد القلاجي أصغر متسابق فى دولة التلاوة؟
لغز غامض في سوهاج.. القصة الكاملة لوفاة فتاة داخل منزلها بقرية الكولة
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 220 ألف سلة غذائية و 104 آلاف قطعة ملابس شتوية عبر «زاد العزة»
قافلة "زاد العزة" الـ78 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
خناقة العميد وتعديلات جذرية.. تفاصيل 4 أحداث ساخنة داخل اتحاد الكرة .. مدير فني جديد للجبلاية
تكدّس للمساعدات أمام معبر رفح.. وتحذيرات دولية من انتكاسة إنسانية مع دخول الشتاء|فيديو
المنظمة المصرية الألمانية: المرحلة الثانية من انتخابات النواب شهدت إقبالا كثيفا
وزير الخارجية: نتطلع للانضمام لمجموعة العمل المالي الخاصة برابطة الآسيان
وفاة الإعلامية الكبيرة ميرفت سلامة بعد صراع مع السرطان
الشركة المصرية للأتوبيس الترددي تنفي تعديل توقيتات التشغيل
تعليم القليوبية: إجازة فى 315 مدرسة خلال يومى انتخابات مجلس النواب
رياضة

زيزو يشكو من إصابة عقب مباراة شبيبة القبائل

زيزو
زيزو

أبدي  أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعادته بتحقيق الفوز على شبيبة القبائل الجزائري بأربعة أهداف مقابل هدف، في افتتاح مشوار الأهلي بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن هذا الفوز سيمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة خلال المباريات القادمة في البطولة الإفريقية.

 وأكد زيزو أن لاعبي الأهلي تأقلموا بشكل مميز مع طريقة لعب الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق، كما أن جميع اللاعبين كانوا في حالة بدنية وفنية رائعة أمام الشبيبة، ونجحوا في تحقيق نتيجة إيجابية سيبني الأهلي عليها كثيرًا خلال المرحلة المقبلة.

 وأشار زيزو إلى أنه كان يشعر ببعض الآلام الخفيفة رغم تعافيه من الإصابة إلا أنه لعب طوال 80 دقيقة بشكل جيد، وسيتابع حالته مع طبيب الفريق. 

اختتم زيزو حديثه مؤكدًا على أن مواجهة شبيبة القبائل كانت صعبة إلا أن خبرات لاعبي الفريق حسمت الأمور.

وشدد على أن المجموعة التي يقع بها الأهلي هي الأصعب بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، إلا أن الفريق لديه إصرار كبير على تحقيق نتائج مميزة ومواصلة المشوار للمنافسة على البطولة، وأنه سيغلق ملف مباراة الشبيبة ويبدأ التركيز على المواجهة المقبلة أمام الجيش الملكي.
 

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

