قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طفل أسر القلوب بصوته.. من هو محمد القلاجي أصغر متسابق فى دولة التلاوة؟
لغز غامض في سوهاج.. القصة الكاملة لوفاة فتاة داخل منزلها بقرية الكولة
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 220 ألف سلة غذائية و 104 آلاف قطعة ملابس شتوية عبر «زاد العزة»
قافلة "زاد العزة" الـ78 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
خناقة العميد وتعديلات جذرية.. تفاصيل 4 أحداث ساخنة داخل اتحاد الكرة .. مدير فني جديد للجبلاية
تكدّس للمساعدات أمام معبر رفح.. وتحذيرات دولية من انتكاسة إنسانية مع دخول الشتاء|فيديو
المنظمة المصرية الألمانية: المرحلة الثانية من انتخابات النواب شهدت إقبالا كثيفا
وزير الخارجية: نتطلع للانضمام لمجموعة العمل المالي الخاصة برابطة الآسيان
وفاة الإعلامية الكبيرة ميرفت سلامة بعد صراع مع السرطان
الشركة المصرية للأتوبيس الترددي تنفي تعديل توقيتات التشغيل
تعليم القليوبية: إجازة فى 315 مدرسة خلال يومى انتخابات مجلس النواب
وزير الاستثمار: زيادة في الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتصل إلى 40,6 مليار دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد أبو العينين: الشرق الأوسط يمر بظرف بالغ الدقة نتيجة التدخلات الخارجية

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
هاني حسين

ألقى النائب محمد أبو العينين رئيس الجمعية البرلمانية لدول البحر المتوسط وكيل مجلس النواب المصري، كلمة المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية - العربية بحضور مسئولين بالإدارة الأمريكية والسفراء وقادة الفكر، مؤكدا أن هذا اليوم يمثل بالنسبة لي مناسبة بالغة الأهمية.


وتابع في كلمته التي نقلها الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن اليوم فرصة للقاء عدد كبير من الأصدقاء من رجال السياسة والاقتصاد والإعلام، معلقًا: يسعدني أن أشارك في اجتماعاتنا السنوية لنستمع إلى بعضنا البعض.


وعبر النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، عن سعادته لتقييم ما يجري في المنطقة بموضوعية إدراكا منا لأهمية معرفة الحقائق على الأرض، قائلا: بحكم مسئوليتي كنائب وكرئيس للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط فإن هدفنا الدائم هو الحوار.


وأكد ضرورة السعي إلى تشكيل رؤية مشتركة وتقييم الحاضر والتفكير في أفضل السبل لصناعة مستقبل أكثر استقرارا؛ حيث تم الاستماع إلى رؤية شاملة قدمها صاحب السمو الأمير تركي الفيصل حول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط .


وأوضح النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أنه بات واضحا للجميع حجم التحولات التي شهدتها منطقتنا من الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، موضحا أن التحولات  التي شهدتها منطقتنا تشمل لبنان وسوريا واليمن والسودان وليبيا.


واستطرد أن الشرق الأوسط يمر بظرف بالغ الدقة نتيجة التدخلات الخارجية ومحاولات إضعاف الدول العربية، حيث توجد محاولات للعبث بوحدة مجتمعاتها وإشعال النزاعات بهدف إنهاكها وتفكيك مؤسساتها.


وأكمل النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن ما شهدناه في غزة خلال العامين الماضيين يمثل واحدة من أكبر المآسي الإنسانية في عالمنا المعاصر، مضيفا أن كثيرين انشغلوا بالأحداث القريبة ونسوا جذور الصراع التي تعود إلى 80 عاما من الاحتلال.
ولفت إلى أن هناك من  تغافل عن أحداث عام 1967 وما تلاها من سياسات توسعية، موضحا أن معالجة الأزمات لا تكون بالنظر إلى اللحظة الراهنة فقط بل بالعودة إلى جذور المشكلة التاريخية.


وشدد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، على أن الشعب الفلسطيني من حقه أن يعيش على أرضه وأن تقام دولته المستقلة، معلقًا: ما نراه من تدمير للمنازل وقتل للمدنيين والأطفال ليس حلا.


وواصل ما يحدث هو محاولة لفرض واقع يقوم على الإحلال السكاني والترحيل القسري وهذا أمر غير مقبول، مضيفًا: تجوعت العائلات وتفاقمت المعاناة وما زال آلاف الأبرياء تحت الأنقاض.

أبو العينين محمد أبو العينين اخبار التوك شو مصر احمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

إمام عاشور

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

ترشيحاتنا

أرشيفية

شرطة لندن تعتقل 90 متظاهراً خلال احتجاجات على حظر “فلسطين أكشن”

وزير خارجية أمريكا ماركو روبيو

وزير خارجية أمريكا: نسعى للإبقاء على شراكة مع لبنان لتعزيز الاستقرار في المنطقة

أرشيفية

اليمن.. محكمة حوثية تصدر أحكام إعدام بحق 17 شخصاً بتهمة التجسس

بالصور

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي

فيديو

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

المزيد