محمد أبو العينين: الشرق الأوسط يمر بظرف بالغ الدقة نتيجة التدخلات الخارجية

ألقى النائب محمد أبو العينين رئيس الجمعية البرلمانية لدول البحر المتوسط وكيل مجلس النواب المصري، كلمة المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية - العربية بحضور مسئولين بالإدارة الأمريكية والسفراء وقادة الفكر، مؤكدا أن هذا اليوم يمثل بالنسبة لي مناسبة بالغة الأهمية.



وتابع في كلمته التي نقلها الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن اليوم فرصة للقاء عدد كبير من الأصدقاء من رجال السياسة والاقتصاد والإعلام، معلقًا: يسعدني أن أشارك في اجتماعاتنا السنوية لنستمع إلى بعضنا البعض.



وعبر النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، عن سعادته لتقييم ما يجري في المنطقة بموضوعية إدراكا منا لأهمية معرفة الحقائق على الأرض، قائلا: بحكم مسئوليتي كنائب وكرئيس للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط فإن هدفنا الدائم هو الحوار.



وأكد ضرورة السعي إلى تشكيل رؤية مشتركة وتقييم الحاضر والتفكير في أفضل السبل لصناعة مستقبل أكثر استقرارا؛ حيث تم الاستماع إلى رؤية شاملة قدمها صاحب السمو الأمير تركي الفيصل حول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط .



وأوضح النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أنه بات واضحا للجميع حجم التحولات التي شهدتها منطقتنا من الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، موضحا أن التحولات التي شهدتها منطقتنا تشمل لبنان وسوريا واليمن والسودان وليبيا.



واستطرد أن الشرق الأوسط يمر بظرف بالغ الدقة نتيجة التدخلات الخارجية ومحاولات إضعاف الدول العربية، حيث توجد محاولات للعبث بوحدة مجتمعاتها وإشعال النزاعات بهدف إنهاكها وتفكيك مؤسساتها.



وأكمل النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن ما شهدناه في غزة خلال العامين الماضيين يمثل واحدة من أكبر المآسي الإنسانية في عالمنا المعاصر، مضيفا أن كثيرين انشغلوا بالأحداث القريبة ونسوا جذور الصراع التي تعود إلى 80 عاما من الاحتلال.

ولفت إلى أن هناك من تغافل عن أحداث عام 1967 وما تلاها من سياسات توسعية، موضحا أن معالجة الأزمات لا تكون بالنظر إلى اللحظة الراهنة فقط بل بالعودة إلى جذور المشكلة التاريخية.



وشدد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، على أن الشعب الفلسطيني من حقه أن يعيش على أرضه وأن تقام دولته المستقلة، معلقًا: ما نراه من تدمير للمنازل وقتل للمدنيين والأطفال ليس حلا.



وواصل ما يحدث هو محاولة لفرض واقع يقوم على الإحلال السكاني والترحيل القسري وهذا أمر غير مقبول، مضيفًا: تجوعت العائلات وتفاقمت المعاناة وما زال آلاف الأبرياء تحت الأنقاض.