أمين الأمم المتحدة: الرئيس السيسي يبذل جهودا جبارة لإحلال السلام في المنطقة

ثمن سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في العمل من أجل إحلال السلام في المنطقة، مشيدًا بدورها المحوري في التوصل لاتفاق السلام في قمة مدينة شرم الشيخ.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم على هامش جلسات اليوم الأول لقمة مجموعة العشرين، كلًا من أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وكريستينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

جاء ذلك على هامش مشاركة مدبولي نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة مجموعة العشرين (G20) لعام 2025 بمدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا.



وخلال لقاء رئيس الوزراء بسكرتير عام الأمم المتحدة، تم بحث عددٍ من أوجه الشراكة والتعاون القائم بين مصر والمُنظمة الأممية، والوكالات التابعة لها، بالإضافة إلى استعراض استعدادات مصر لاستضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة.

وفي إطار لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، بكريستينا جورجيفا، تم استعراض موقف برنامج الصندوق مع مصر، في ضوء قرب زيارة بعثة صندوق النقد الدولي مطلع ديسمبر المقبل، لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة، كما تمت الإشارة إلى عددٍ من المؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري حالياً خاصة على صعيد حجم الاحتياطي النقدي، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وارتفاع معدلات النمو، خاصة في القطاعات الإنتاجية.