حاجات ماتخطرش على بالك .. القائمة الكاملة لأسباب تنميل الأطراف

توجد أسبابٌ عديدة وراء تنميل الأطراف وعادةً ما يكون سببه مشكلةٌ في عصبٍ واحدٍ أو أكثر وعندما يتضرر عصبٌ ما، فإنه يعيق قدرة جسمك على الشعور بالإحاسيس الطبيعية.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك نكشف لكم أهم أسباب تنميل الأطراف.

أسباب مرتبطة بالجهاز العصبي

تتضمن بعض حالات التنميل ضغطًا غير طبيعي على الأعصاب في العمود الفقري وما حوله.

انهيار العمود الفقري بسبب هشاشة العظام .

اعتلال الأعصاب الطرفية .

متلازمات ضغط العصب.

الألم العصبي .

انزلاق غضروفي أو فتق .

انضغاط العصب بسبب التهاب المفاصل أو النتوءات العظمية .

إصابة في النخاع الشوكي أو الدماغ أو الأعصاب.

أمراض تسبب تنميل الاطراف

تشمل الحالات الطبية الأخرى التي قد تسبب تنميل الاطراف ما يلي:

متلازمة النفق الرسغي .

مرض السكري .

العدوى مثل القوباء المنطقية أو فيروس نقص المناعة البشرية أو مرض لايم .

مرض كلوي .

التصلب المتعدد (MS).

سكتة دماغية .

التهاب المفاصل.

ورم حميد أو خبيث .

انتشار السرطان إلى العمود الفقري.

الصداع النصفي .

النوبات تسبب تنميل الاطراف .

قصور الغدة الدرقية.

متلازمة رينود .

أسباب أقل خطورة

تشمل الحالات الأخرى التي قد تسبب تنميل الاطراف ما يلي:

الوقوف أو الجلوس في نفس الوضع لفترة طويلة.

الأدوية أو تعاطي المخدرات.

نقص فيتامين ب .

لدغات الحيوانات والحشرات.

التعرض للسموم.

نقص في إمدادات الدم.

مستويات غير طبيعية من البوتاسيوم أو الكالسيوم أو الصوديوم في الجسم.

تلف الأعصاب بسبب تعاطي الكحول أو التبغ.

أدوية العلاج الكيميائي .

علاج إشعاعي .