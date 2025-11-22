حاجات ماتخطرش على بالك .. القائمة الكاملة لأسباب تنميل الأطراف

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قافلة "زاد العزة" الـ78 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
خناقة العميد وتعديلات جذرية.. تفاصيل 4 أحداث ساخنة داخل اتحاد الكرة .. مدير فني جديد للجبلاية
تكدّس للمساعدات أمام معبر رفح.. وتحذيرات دولية من انتكاسة إنسانية مع دخول الشتاء|فيديو
المنظمة المصرية الألمانية: المرحلة الثانية من انتخابات النواب شهدت إقبالا كثيفا
وزير الخارجية: نتطلع للانضمام لمجموعة العمل المالي الخاصة برابطة الآسيان
وفاة الإعلامية الكبيرة ميرفت سلامة بعد صراع مع السرطان
الشركة المصرية للأتوبيس الترددي تنفي تعديل توقيتات التشغيل
تعليم القليوبية: إجازة فى 315 مدرسة خلال يومى انتخابات مجلس النواب
وزير الاستثمار: زيادة في الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتصل إلى 40,6 مليار دولار
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي
وزيرة التضامن تغرس نخلة في حديقة 30 يونيو بالوادي الجديد | شاهد
محافظ الجيزة: تخفيض 25% من قيمة التصالح في مخالفات البناء حال السداد الفوري
توجد أسبابٌ عديدة وراء تنميل الأطراف وعادةً ما يكون سببه مشكلةٌ في عصبٍ واحدٍ أو أكثر وعندما يتضرر عصبٌ ما، فإنه يعيق قدرة جسمك على الشعور بالإحاسيس الطبيعية.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك نكشف لكم أهم أسباب تنميل الأطراف.

أسباب مرتبطة بالجهاز العصبي

تتضمن بعض حالات التنميل ضغطًا غير طبيعي على الأعصاب في العمود الفقري وما حوله.

انهيار العمود الفقري بسبب هشاشة العظام .
اعتلال الأعصاب الطرفية .
متلازمات ضغط العصب.
الألم العصبي .
انزلاق غضروفي أو فتق .
انضغاط العصب بسبب التهاب المفاصل أو النتوءات العظمية .
إصابة في النخاع الشوكي أو الدماغ أو الأعصاب.

أمراض تسبب تنميل الاطراف

تشمل الحالات الطبية الأخرى التي قد تسبب تنميل الاطراف ما يلي:

متلازمة النفق الرسغي .
مرض السكري .
العدوى مثل القوباء المنطقية أو فيروس نقص المناعة البشرية أو مرض لايم .
مرض كلوي .
التصلب المتعدد (MS).
سكتة دماغية .
التهاب المفاصل.
ورم حميد أو خبيث .
انتشار السرطان إلى العمود الفقري.
الصداع النصفي .
النوبات تسبب تنميل الاطراف .
قصور الغدة الدرقية.
متلازمة رينود .

أسباب أقل خطورة

تشمل الحالات الأخرى التي قد تسبب تنميل الاطراف ما يلي:

الوقوف أو الجلوس في نفس الوضع لفترة طويلة.
الأدوية أو تعاطي المخدرات.
نقص فيتامين ب .
لدغات الحيوانات والحشرات.
التعرض للسموم.
نقص في إمدادات الدم.
مستويات غير طبيعية من البوتاسيوم أو الكالسيوم أو الصوديوم في الجسم.
تلف الأعصاب بسبب تعاطي الكحول أو التبغ.
أدوية العلاج الكيميائي .
علاج إشعاعي .

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

