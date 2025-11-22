قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي
وزيرة التضامن تغرس نخلة في حديقة 30 يونيو بالوادي الجديد | شاهد
محافظ الجيزة: تخفيض 25% من قيمة التصالح في مخالفات البناء حال السداد الفوري
خلت من نجوم الأهلي.. ثنائي بيراميدز ضمن قائمة هدافي دوري الأبطال
نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم يتوقع وصول السياحة في مصر إلى 20 مليون سائح بنهاية 2025
حبس عصابة سلطان الأعرج للتسول في القاهرة والجيزة
وزير الإسكان يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية (IWWI 2025)
إطلاق مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بالعاصمة الإدارية بمشاركة واسعة من شركاء التنمية
في 23 يومًا فقط| 360 مليون جنيه غسيل و200 ألف قرص مخدر.. الداخلية تطهر بؤر الجريمة
كيفية معرفة مكان لجنة التصويت بانتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية
أحمد شوبير يوضح تفاصيل إصابة حارس الأهلي محمد الشناوي
تقرير يكشف: حماس جمعت معلومات حساسة عن دبابات إسرائيلية ونجحت في تعطيلها قبل 7 أكتوبر
بالصور

9 مشاكل يعالجها تناول القرنفل يوميا .. اكتشفها

القرنفل
القرنفل
اسماء محمد

يعد القرنفل من المواد الطبيعية التى تساعد في علاج عدد كبير من الأمراض التي لا يعرفها كثيرون.

ووفقا لما جاء في موقعnetmeds فوائد القرنفل الصحية.


يعزز الهضم


يُحسّن القرنفل عملية الهضم بتحفيز إفراز الإنزيمات، ويزيد من حركية الجهاز الهضمي ويُستخدم القرنفل على النحو الأمثل لتخفيف انتفاخ البطن، وتهيج المعدة، وعسر الهضم، والغثيان.

السيطرة على مرض السكري


يُعدّ القرنفل الخيار الأمثل لمن يعانون من ارتفاع سكر الدم، فقد أظهرت الأبحاث أن القرنفل يُحسّن حساسية الأنسولين ويُساعد على عمله بكفاءة.

فوائد القرنفل

مفيد للعظام والمفاصل


القرنفل غني بمركبات كحولية مائية، مثل الأوجينول والفلافونويدات، التي تساعد على زيادة كثافة العظام ومحتواها المعدني ويستفيد الأشخاص الذين يعانون من ضعف العظام وهشاشة العظام من تناول القرنفل بانتظام.

يعزز جهاز المناعة


يُعدّ الأوجينول، المكون المذهل في القرنفل، فعالاً للغاية ضد العديد من البكتيريا والفطريات والفيروسات الضارة كما أن قدرته على مكافحة الفيروسات وتنقية الدم تُقلل من سمية الدم وتزيد من مقاومة الأمراض عن طريق تحفيز خلايا الدم البيضاء.

يقلل من آلام الجسم والالتهابات


يتمتع الأوجينول الموجود في القرنفل بخصائص قوية مضادة للالتهابات، ويساعد على تخفيف الألم عن طريق تحفيز مستقبلات الألم في الجسم ويُخفف زيت القرنفل أو مستخلصه من التهاب المفاصل والالتهابات وأي ألم بشكل عام.

يخفف ألم الأسنان


زيت القرنفل علاج فعال لآلام الأسنان، وآلام اللثة، وقرح الفم، بفضل خصائصه القاتلة للجراثيم ووفقًا لجمعية طب الأسنان الأمريكية، فقد تمت الموافقة على زيت القرنفل كمخدر للأسنان.

يمنع السرطان


لحماية نفسك من السرطان، تناول المزيد من القرنفل، حيث أن مادة الأوجينول الموجودة في القرنفل تمتلك خصائص مضادة للسرطان قوية وتساعد في السيطرة على سرطان الرئة وسرطان الثدي وسرطان المبيض في مراحله المبكرة.

علاج الحموضة بدون أدوية .. 12 طريقة اغربها الليمون والقرنفل

يسهل التنفس


في هذه الأيام وفي ظل جائحة كورونا القاسية، احتفظ دائمًا بالقرنفل في متناول يدك لعلاج صعوبات التنفس ويُنصح مرضى التهاب الشعب الهوائية والربو باستنشاق رائحة القرنفل لتخفيف الألم فورًا و ضع بعض القرنفل على مكان الألم الساخن واستنشق أبخرته لفتح المجاري الهوائية المسدودة وتخفيف صعوبات التنفس.

 أضف قطرتين من زيت القرنفل إلى الشاي لتنظيف المجاري الهوائية، أو امضغ قطعة منه لتهدئة التهاب الحلق.

يحفز الدورة الدموية


إضافة القرنفل إلى نظامك الغذائي اليومي يُحفّز النشاط الأيضي ويُنظّم درجة حرارة الجسم وغنيّ بمضادات الأكسدة، يُنقّي القرنفل الدم ويُضفي إشراقةً على البشرة وإذا كنت تشعر بالتوتر، دلك رأسك ورقبتك وظهرك بزيت القرنفل الدافئ لراحة فورية وتهدئة المزاج.

القرنفل فوائد القرنفل الدورة الدموية يمنع السرطان فوائد القرنفل الصحية

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
نادية السيد وهشام ماجد
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

