9 مشاكل يعالجها تناول القرنفل يوميا .. اكتشفها

يعد القرنفل من المواد الطبيعية التى تساعد في علاج عدد كبير من الأمراض التي لا يعرفها كثيرون.

ووفقا لما جاء في موقعnetmeds فوائد القرنفل الصحية.



يعزز الهضم



يُحسّن القرنفل عملية الهضم بتحفيز إفراز الإنزيمات، ويزيد من حركية الجهاز الهضمي ويُستخدم القرنفل على النحو الأمثل لتخفيف انتفاخ البطن، وتهيج المعدة، وعسر الهضم، والغثيان.

السيطرة على مرض السكري



يُعدّ القرنفل الخيار الأمثل لمن يعانون من ارتفاع سكر الدم، فقد أظهرت الأبحاث أن القرنفل يُحسّن حساسية الأنسولين ويُساعد على عمله بكفاءة.

مفيد للعظام والمفاصل



القرنفل غني بمركبات كحولية مائية، مثل الأوجينول والفلافونويدات، التي تساعد على زيادة كثافة العظام ومحتواها المعدني ويستفيد الأشخاص الذين يعانون من ضعف العظام وهشاشة العظام من تناول القرنفل بانتظام.

يعزز جهاز المناعة



يُعدّ الأوجينول، المكون المذهل في القرنفل، فعالاً للغاية ضد العديد من البكتيريا والفطريات والفيروسات الضارة كما أن قدرته على مكافحة الفيروسات وتنقية الدم تُقلل من سمية الدم وتزيد من مقاومة الأمراض عن طريق تحفيز خلايا الدم البيضاء.

يقلل من آلام الجسم والالتهابات



يتمتع الأوجينول الموجود في القرنفل بخصائص قوية مضادة للالتهابات، ويساعد على تخفيف الألم عن طريق تحفيز مستقبلات الألم في الجسم ويُخفف زيت القرنفل أو مستخلصه من التهاب المفاصل والالتهابات وأي ألم بشكل عام.

يخفف ألم الأسنان



زيت القرنفل علاج فعال لآلام الأسنان، وآلام اللثة، وقرح الفم، بفضل خصائصه القاتلة للجراثيم ووفقًا لجمعية طب الأسنان الأمريكية، فقد تمت الموافقة على زيت القرنفل كمخدر للأسنان.

يمنع السرطان



لحماية نفسك من السرطان، تناول المزيد من القرنفل، حيث أن مادة الأوجينول الموجودة في القرنفل تمتلك خصائص مضادة للسرطان قوية وتساعد في السيطرة على سرطان الرئة وسرطان الثدي وسرطان المبيض في مراحله المبكرة.

يسهل التنفس



في هذه الأيام وفي ظل جائحة كورونا القاسية، احتفظ دائمًا بالقرنفل في متناول يدك لعلاج صعوبات التنفس ويُنصح مرضى التهاب الشعب الهوائية والربو باستنشاق رائحة القرنفل لتخفيف الألم فورًا و ضع بعض القرنفل على مكان الألم الساخن واستنشق أبخرته لفتح المجاري الهوائية المسدودة وتخفيف صعوبات التنفس.

أضف قطرتين من زيت القرنفل إلى الشاي لتنظيف المجاري الهوائية، أو امضغ قطعة منه لتهدئة التهاب الحلق.

يحفز الدورة الدموية



إضافة القرنفل إلى نظامك الغذائي اليومي يُحفّز النشاط الأيضي ويُنظّم درجة حرارة الجسم وغنيّ بمضادات الأكسدة، يُنقّي القرنفل الدم ويُضفي إشراقةً على البشرة وإذا كنت تشعر بالتوتر، دلك رأسك ورقبتك وظهرك بزيت القرنفل الدافئ لراحة فورية وتهدئة المزاج.