تطهير ترعة الخندق في البحيرة.. وتنبيه من المحافظ

تابعت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أعمال رفع نواتج وتطهير صاولة ترعة الخندق بطريق زاوية غزال، وكذا بطريق بدنشال بمركز دمنهور، التي تنفذها وزارة الري من خلال مديرية ري البحيرة وبالتنسيق مع المحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، لتحسين تدفق المياه وضمان وصولها بكفاءة إلى الأراضي الزراعية.

وتابعت المحافظ مواقع التنفيذ واطلعت على المعدات العاملة ونسب الإنجاز، مشددة على رفع جميع نواتج التطهير أولًا بأول ومنع إلقاء المخلفات أو أي تعديات تؤثر على كفاءة الترعة.

وتتم عمليات إزالة نواتج التطهير ورفع التراكمات على جانب الترعة، بما يضمن الحفاظ على المجاري المائية من التلوث والعوائق، ويعزز انسياب المياه بشكل آمن ومستقر.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر على أن الأعمال تأتى ضمن خطة متكاملة للحفاظ على الموارد المائية، خاصة أن ترعة الخندق الشرقي تخدم مساحة زراعية واسعة وتتطلب متابعة دائمة لضمان استقرار مناسيب المياه بها، وهو ما يتم تنفيذه من خلال التنسيق المستمر بين الجهات المعنية، والتعامل الفوري مع أي معوقات.

كما شددت على أهمية تعاون المواطنين في الحفاظ على المجاري المائية وعدم إلقاء المخلفات، مؤكدة أن المحافظة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تعديات تؤثر على جودة المياه أو الأراضي الزراعية.