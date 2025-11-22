قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشركة المصرية للأتوبيس الترددي تنفي تعديل توقيتات التشغيل
تعليم القليوبية: إجازة فى 315 مدرسة خلال يومى انتخابات مجلس النواب
وزير الاستثمار: زيادة في الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتصل إلى 40,6 مليار دولار
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي
وزيرة التضامن تغرس نخلة في حديقة 30 يونيو بالوادي الجديد | شاهد
محافظ الجيزة: تخفيض 25% من قيمة التصالح في مخالفات البناء حال السداد الفوري
خلت من نجوم الأهلي.. ثنائي بيراميدز ضمن قائمة هدافي دوري الأبطال
نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم يتوقع وصول السياحة في مصر إلى 20 مليون سائح بنهاية 2025
حبس عصابة سلطان الأعرج للتسول في القاهرة والجيزة
وزير الإسكان يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية (IWWI 2025)
إطلاق مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بالعاصمة الإدارية بمشاركة واسعة من شركاء التنمية
في 23 يومًا فقط| 360 مليون جنيه غسيل و200 ألف قرص مخدر.. الداخلية تطهر بؤر الجريمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تطهير ترعة الخندق في البحيرة.. وتنبيه من المحافظ

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

تابعت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أعمال رفع نواتج وتطهير صاولة ترعة الخندق بطريق زاوية غزال، وكذا بطريق بدنشال بمركز دمنهور، التي تنفذها وزارة الري من خلال مديرية ري البحيرة وبالتنسيق مع المحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، لتحسين تدفق المياه وضمان وصولها بكفاءة إلى الأراضي الزراعية.

وتابعت المحافظ مواقع التنفيذ واطلعت على المعدات العاملة ونسب الإنجاز، مشددة على رفع جميع نواتج التطهير أولًا بأول ومنع إلقاء المخلفات أو أي تعديات تؤثر على كفاءة الترعة.

وتتم عمليات إزالة نواتج التطهير ورفع التراكمات على جانب الترعة، بما يضمن الحفاظ على المجاري المائية من التلوث والعوائق، ويعزز انسياب المياه بشكل آمن ومستقر.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر على أن الأعمال تأتى ضمن خطة متكاملة للحفاظ على الموارد المائية، خاصة أن ترعة الخندق الشرقي تخدم مساحة زراعية واسعة وتتطلب متابعة دائمة لضمان استقرار مناسيب المياه بها، وهو ما يتم تنفيذه من خلال التنسيق المستمر بين الجهات المعنية، والتعامل الفوري مع أي معوقات.

كما شددت على أهمية تعاون المواطنين في الحفاظ على المجاري المائية وعدم إلقاء المخلفات، مؤكدة أن المحافظة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تعديات تؤثر على جودة المياه أو الأراضي الزراعية.

البحيرة محافظة البحيرة الطرق مدينة دمنهور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

إمام عاشور

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

ترشيحاتنا

ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

نائبة: مصر تستهدف ضخ استثمارات خاصة بالزراعة والتصنيع والمواد الغذائية

النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

برلماني: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر

النائب ياسر عمر - وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

وكيل موازنة النواب: وجود فرص واعدة للاستثمارات الأجنبية في مصر يوفر العملة الصعبة

بالصور

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي

فيديو

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

المزيد