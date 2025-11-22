مصرع رجل صعقًا بالكهرباء في وادي النطرون بالبحيرة

لقي شخص في العقد الرابع من العمر مصرعه في الحال، اليوم السبت، نتيجة صعق كهربائي بقرية الإمام مالك التابعة لمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بعثور الأهالي على جثة شخص بجوار كوبري الصعايدة بقرية الإمام مالك بنطاق ذات المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين وفاة محمود.أ.ب.م، 35 عاما، مقيم قرية الإمام مالك، نتيجة صعق كهربائي، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.