الطب الشرعي يستقبل مرشحي انتخابات نقابة المحامين لإجراء الكشف الطبي

استقبلت مصلحة الطب الشرعي بمنطقة زينهم في السيدة زينب، اليوم، المرشحين لخوض انتخابات المرحلة الأولى بنقابة المحامين، لإجراء الكشف الطبي اللازم ضمن مستندات الترشح، وذلك وسط تنظيم محكم واستقبال يليق بالمرشحين، وبما يعكس جاهزية المصلحة لتقديم خدمة مهنية ومنضبطة.

وتجري إجراءات الكشف الطبي وفق نظام زمني محدد، حيث يتسلم المرشح خطابًا موجّهًا إلى مصلحة الطب الشرعي لبدء إجراء الفحص، وذلك من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الخامسة مساءً.

ويُسدد المرشح رسوم الكشف الطبي إلكترونيًا داخل المصلحة حتى الساعة 3:30 عصرًا، على أن يرفق إيصال السداد ضمن مستندات الترشح، فيما يتم إرسال الكشوف الطبية مباشرة إلى النقابة العامة فور الانتهاء منها دون الحاجة لتسلمها يدويًا.

المستندات المطلوبة لإجراء الكشف الطبي:

صورة بطاقة الرقم القومي + الأصل

صورة كارنيه النقابة لعام 2025 + الأصل

صورة شخصية حديثة مقاس 4×6