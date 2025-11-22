طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

في خطوة ايجابية ووفقا لتعليمات من القيادة السياسية لتعزيز الإنتاج المحلي من الألبان ودعم المربين، تطلق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إطلاق مبادرة لتوفير عجول جاموس إيطالي عِشار وأبقار فايكنج جيرسي بيور عالية الإنتاج ضمن المشروع القومي للبتلو.

ومن جانبه ، قال الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إن الوزارة تعمل على تنمية الثروة الحيوانية من خلال دعم صغار المزارعين، موضحا أن منطقة النوبارية وغرب المنيا إحدى ركائز الوزارة في تدريب ودعم صغار المزارعين وشباب الخريجين، وتابع: "الوزارة تدعم الشباب الذين تركوا الوادى والدلتا وجاءوا إلى هنا من أجل بدء مشارعيهم الصغيرة".



وأضاف "الصياد"، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن يتم توفير السلالات عالية الإنتاج لصغار المزارعين، وتابع: "الجاموس الإيطالى في الأصل جاموس مصري، ولكن تم عمل تطوير سلالاته وأصبح ينتج 25 كيلو لبن".



وأشار "الصياد" إلى أن الجاموس المصري ثروة ولدينا مليون أنثى منها ونعمل الآن على تطوير سلالاته، وتابع: "تغذية الجاموس أقل بكثير من تغذية البقر ونسبة الدسم في اللبن الخاص بالجاموس يتراوح من 6 إلى 7.5%، بينما اللبن البقرى 3%.. ومعدل تحويله للمخلفات على جدا".



وأردف "الصياد": "لدينا 7 ملايين رأس حيوانى من مختلف الأنواع ومحصورة تم ترقيمها جميعاً وتسجيلها.. الإناث مليون و71 ألف رأس.. وتم التأمين على مليون و400 ألف هذا العام فقط"، مشيراً إلى أن هناك 630 وحدة تلقيح صناعى منتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وتستهدف المبادرة إدخال سلالات محسّنة وراثيًا إلى منظومة الإنتاج الحيواني في مصر، بهدف رفع متوسط إنتاجية الحليب ودعم الصناعات الغذائية القائمة عليه، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتنمية الثروة الحيوانية على مستوى المحافظات.

شروط الحصول على الجاموس الايطالي وتشمل:

1. ترخيص مزرعة معتمد من وزارة الزراعة.



2. سداد دفعة مقدمة من 20% إلى 30% من قيمة الرأس.



3. تقسيط حتى 5 سنوات بفائدة ميسرة لا تتجاوز 5%.



4. فترة سماح من 6 إلى 9 أشهر قبل بدء السداد.



5. الالتزام بتوريد الألبان إلى مراكز التجميع المعتمدة وبأسعار السوق.

لماذا الجاموس الايطالي؟

يتمتع الجاموس الإيطالي بخصائص تجعله من الخيارات المثالية للتربية في مصر، أبرزها:

إنتاج حليب عالي الجودة ذو محتوى مرتفع من الدهون والبروتين يصل إلى 3.5–5%، ما يجعله مناسبًا للصناعات الغذائية والأجبان عالية القيمة.

قدرة تكيفية وبدنية قوية مع نظم التربية المختلفة والظروف المناخية المحلية.

إنتاجية مرتفعة تصل إلى 8–12 لتر يوميًا في المتوسط، وقد تتجاوز 15 لترًا في فترات الذروة في بيئات الرعاية المثالية.

خصوبة عالية ومقاومة جيدة لأمراض الضرع.

توفير رعاية بيطرية وتغذية متكاملة ضمن إطار المبادرة لضمان أفضل أداء إنتاجي.

مواصفات الجاموس المتاح بالمبادرة…

سلالات محسّنة وراثيًا

جاهزية إنتاجية مرتفعة

رعاية بيطرية وغذائية مرفقة

مناسبة للإنتاج التجاري المتخصص



كيفية التقديم؟

يتم تقديم طلبات الحصول على رؤوس الجاموس من خلال الجهات المختصة بالمحافظة، وتشمل:

مديريات الزراعة

مديريات الطب البيطري