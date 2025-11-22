قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
نقابة الإعلاميين تنفي شائعة انتشار فيروس جديد شديد الخطورة في مصر
الأهلي يتفوق على الزمالك بـ12 مركز.. مفاجأة بشأن ترتيب دوري الجمهورية.. تفاصيل
عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة
في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
سفير مصر في بغداد: إقبال كبير على المرحلة الثانية من انتخابات النواب
أخبار البلد

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

الجاموس
الجاموس
شيماء مجدي

في خطوة ايجابية ووفقا لتعليمات من القيادة السياسية  لتعزيز الإنتاج المحلي من الألبان ودعم المربين، تطلق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إطلاق مبادرة لتوفير عجول جاموس إيطالي عِشار وأبقار فايكنج جيرسي بيور عالية الإنتاج ضمن المشروع القومي للبتلو.

ومن جانبه ، قال الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إن الوزارة تعمل على تنمية الثروة الحيوانية من خلال دعم صغار المزارعين، موضحا أن منطقة النوبارية وغرب المنيا إحدى ركائز الوزارة في تدريب ودعم صغار المزارعين وشباب الخريجين، وتابع: "الوزارة تدعم الشباب الذين تركوا الوادى والدلتا وجاءوا إلى هنا من أجل بدء مشارعيهم الصغيرة".

وأضاف "الصياد"، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن يتم توفير السلالات عالية الإنتاج لصغار المزارعين، وتابع: "الجاموس الإيطالى في الأصل جاموس مصري، ولكن تم عمل تطوير سلالاته وأصبح ينتج 25 كيلو لبن".

وأشار "الصياد" إلى أن الجاموس المصري ثروة ولدينا مليون أنثى منها ونعمل الآن على تطوير سلالاته، وتابع: "تغذية الجاموس أقل بكثير من تغذية البقر ونسبة الدسم في اللبن الخاص بالجاموس يتراوح من 6 إلى 7.5%، بينما اللبن البقرى 3%.. ومعدل تحويله للمخلفات على جدا".

وأردف "الصياد": "لدينا 7 ملايين رأس حيوانى من مختلف الأنواع ومحصورة تم ترقيمها جميعاً وتسجيلها.. الإناث مليون و71 ألف رأس.. وتم التأمين على مليون و400 ألف هذا العام فقط"، مشيراً إلى أن هناك 630 وحدة تلقيح صناعى منتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

 وتستهدف المبادرة إدخال سلالات محسّنة وراثيًا إلى منظومة الإنتاج الحيواني في مصر، بهدف رفع متوسط إنتاجية الحليب ودعم الصناعات الغذائية القائمة عليه، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتنمية الثروة الحيوانية على مستوى المحافظات.

شروط الحصول على الجاموس الايطالي وتشمل:

 

1. ترخيص مزرعة معتمد من وزارة الزراعة.


2. سداد دفعة مقدمة من 20% إلى 30% من قيمة الرأس.


3. تقسيط حتى 5 سنوات بفائدة ميسرة لا تتجاوز 5%.


4. فترة سماح من 6 إلى 9 أشهر قبل بدء السداد.


5. الالتزام بتوريد الألبان إلى مراكز التجميع المعتمدة وبأسعار السوق.

لماذا الجاموس الايطالي؟

 

يتمتع الجاموس الإيطالي بخصائص تجعله من الخيارات المثالية للتربية في مصر، أبرزها:

إنتاج حليب عالي الجودة ذو محتوى مرتفع من الدهون والبروتين يصل إلى 3.5–5%، ما يجعله مناسبًا للصناعات الغذائية والأجبان عالية القيمة.

قدرة تكيفية وبدنية قوية مع نظم التربية المختلفة والظروف المناخية المحلية.

إنتاجية مرتفعة تصل إلى 8–12 لتر يوميًا في المتوسط، وقد تتجاوز 15 لترًا في فترات الذروة في بيئات الرعاية المثالية.

خصوبة عالية ومقاومة جيدة لأمراض الضرع.

توفير رعاية بيطرية وتغذية متكاملة ضمن إطار المبادرة لضمان أفضل أداء إنتاجي.

مواصفات الجاموس المتاح بالمبادرة…

 

سلالات محسّنة وراثيًا

جاهزية إنتاجية مرتفعة

رعاية بيطرية وغذائية مرفقة

مناسبة للإنتاج التجاري المتخصص


كيفية التقديم؟

يتم تقديم طلبات الحصول على رؤوس الجاموس من خلال الجهات المختصة بالمحافظة، وتشمل:

مديريات الزراعة

مديريات الطب البيطري

الجاموس الايطالي المشروع القومي للبتلو أبقار الجاموس الزراعة

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

جانب من الفيديو المتداول للواقعة

حادث غامض لـ ميكروباص يقوده طفل بجوار مستشفى الهلال في سوهاج|صور

هشام حسين

برلماني: مشاركة جهاز تنمية المشروعات في قمة المعرفة خطوة مهمة لدعم ريادة أعمال الشباب

النائب ميشيل الجمل

برلماني: خطة الصناعة بتحديد 28 فرصة استثمارية نقلة نوعية للتصنيع المحلي وزيادة الإنتاج

مخالفة مروية

سحب رخصة قيادة السيارة في هذه الحالة طبقا لقانون المرور.. تعرف عليها

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

تسلا
تسلا
تسلا

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

