تحصين 44ألف و158 رأساً من الأبقار والجاموس والأغنام في بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بتي سويف ،سير العمل في الحملة القومية الثالثة لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بقرى ومراكز بني سويف،والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ،ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي عرضه الدكتور أحمد الجبالي مدير عام الطب البيطري، حيث أشار إلى أن إجمالي ما تم تحصينه _منذ انطلاق الحملة في 25 أكتوبر الماضي _قد وصل إلى 44ألف و158 رأساً من الأبقار والجاموس والأغنام ،فيما تستمر أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى مراكز المحافظة.

وأكد المحافظ على أهمية تحقيق المستهدف من الحملات القومية لتحصين الثروة الحيوانية التي تنفذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية،مع حشد كافة جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية،مؤكدا على أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة للنهوض بالقطاع ودعم كافة مكوناته، وأن تتركز الجهود لدعم صغار مربي الماشية بالتوازي مع دعم الاستثمار في هذا القطاع