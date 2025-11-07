قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أخبار بني سويف| انطلاق فعاليات مبادرة عيون أطفالنا مستقبلنا.. وإزالة 895 حالة تعد

بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها :

محافظ بني سويف يثني على جهود القطاع الصحي ويوجه الأجهزة التنفيذية بتقديم الدعم اللازم لإنجاح المبادرة
أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على جهود وزارة الصحة ومديرية الصحة بالمحافظة في تنفيذ المبادرات النوعية التي تستهدف تعزيز خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أهمية المبادرات التي تنفذها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، في دعم منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة، وخاصة ما يتعلق بخدمات الصحة النفسية ودمجها ضمن برامج الرعاية الصحية الأولية.

جاء ذلك على خلال استعراض الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، تفاصيل إطلاق مبادرة "سد الفجوة في الصحة النفسية (MHGAP)"، والتي تهدف إلى تحسين خدمات الصحة النفسية وتيسير الوصول إليها من خلال تعزيز قدرات العاملين بوحدات الرعاية الصحية الأولية، وتقديم الدعم النفسي للمرضى وأسرهم، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الصحة النفسية كجزء لا يتجزأ من الصحة العامة.

انطلاق فعاليات مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" بمستهدف 488 ألف تلميذا وتلميذة بمدارس المرحلة الابتدائية
انطلقت فعاليات مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" ببني سويف والتي تأتي تحت مظلة المبادرات الرئاسية في القطاع الصحي ، وتستهدف الفحص والكشف المبكر عن أمراض العيون لتلاميذ المرحلة الابتدائية، حيث تم تدشين المبادرة من داخل مدرسة الشريف الابتدائية  التابعة لإدارة تعليم ببا ، وفي حضور: أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة والسكان ، العميد أحمد علاء الدين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا ،  محمد رمضان مدير إدارة ببا التعليميىة، محمد عبد اللطيف وكيل إدارة تعليم ببا ،الدكتورة رشا يحيى مدير التعليم الابتدائي ،الأستاذ أشرف أبو الليل مدير التعليم الإعدادي.

محافظ بني سويف: إزالة 895 حالة تعدٍ بالمرحلة الثالثة للموجة 27
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير العمل في المرحلة الثالثة من الموجة الــ 27 لإزالة التعديات، والتي تم تمديدها في ضوء قرار لجنة استرداد الأراضي  باستمرار أعمال الموجة الحالية حتى 30 نوفمير 2025 ،ضمن سلسلة الحملات التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كافة صور التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة التعدى على أملاك الدولة و الأراضي الزراعية والبناء المخالف.

