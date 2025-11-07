أخبار بني سويف| انطلاق فعاليات مبادرة عيون أطفالنا مستقبلنا.. وإزالة 895 حالة تعد

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها :

محافظ بني سويف يثني على جهود القطاع الصحي ويوجه الأجهزة التنفيذية بتقديم الدعم اللازم لإنجاح المبادرة

أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على جهود وزارة الصحة ومديرية الصحة بالمحافظة في تنفيذ المبادرات النوعية التي تستهدف تعزيز خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أهمية المبادرات التي تنفذها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، في دعم منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة، وخاصة ما يتعلق بخدمات الصحة النفسية ودمجها ضمن برامج الرعاية الصحية الأولية.

جاء ذلك على خلال استعراض الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، تفاصيل إطلاق مبادرة "سد الفجوة في الصحة النفسية (MHGAP)"، والتي تهدف إلى تحسين خدمات الصحة النفسية وتيسير الوصول إليها من خلال تعزيز قدرات العاملين بوحدات الرعاية الصحية الأولية، وتقديم الدعم النفسي للمرضى وأسرهم، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الصحة النفسية كجزء لا يتجزأ من الصحة العامة.

انطلاق فعاليات مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" بمستهدف 488 ألف تلميذا وتلميذة بمدارس المرحلة الابتدائية

انطلقت فعاليات مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" ببني سويف والتي تأتي تحت مظلة المبادرات الرئاسية في القطاع الصحي ، وتستهدف الفحص والكشف المبكر عن أمراض العيون لتلاميذ المرحلة الابتدائية، حيث تم تدشين المبادرة من داخل مدرسة الشريف الابتدائية التابعة لإدارة تعليم ببا ، وفي حضور: أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة والسكان ، العميد أحمد علاء الدين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا ، محمد رمضان مدير إدارة ببا التعليميىة، محمد عبد اللطيف وكيل إدارة تعليم ببا ،الدكتورة رشا يحيى مدير التعليم الابتدائي ،الأستاذ أشرف أبو الليل مدير التعليم الإعدادي.