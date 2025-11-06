محافظ بني سويف يثني على جهود القطاع الصحي ويوجه الأجهزة التنفيذية بتقديم الدعم اللازم لإنجاح المبادرة

أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على جهود وزارة الصحة ومديرية الصحة بالمحافظة في تنفيذ المبادرات النوعية التي تستهدف تعزيز خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أهمية المبادرات التي تنفذها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، في دعم منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة، وخاصة ما يتعلق بخدمات الصحة النفسية ودمجها ضمن برامج الرعاية الصحية الأولية.

جاء ذلك على خلال استعراض الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، تفاصيل إطلاق مبادرة "سد الفجوة في الصحة النفسية (MHGAP)"، والتي تهدف إلى تحسين خدمات الصحة النفسية وتيسير الوصول إليها من خلال تعزيز قدرات العاملين بوحدات الرعاية الصحية الأولية، وتقديم الدعم النفسي للمرضى وأسرهم، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الصحة النفسية كجزء لا يتجزأ من الصحة العامة.

وأشار "جميعة" إلى أنه تم تدشين العمل بعيادات دعم الصحة النفسية في خمس وحدات صحية هي: وحدة الشريف والبرانقة بإدارة ببا، ووحدة بني عدي بإدارة ناصر، ووحدة دلهاس بإدارة الفشن، ووحدة عزبة الشنطور بإدارة سمسطا، وذلك بتنسيق من الدكتور أحمد أشرف مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتور محمد مختار منسق عيادات الصحة النفسية بالمحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن المبادرة تركز على الكشف المبكر عن المشكلات النفسية وتقديم خدمات دعم نفسي متميزة وشاملة داخل منشآت الرعاية الأساسية، إلى جانب تعزيز قدرة المرضى على مواجهة التحديات المرتبطة بالأمراض المزمنة والتكيف مع الضغوط النفسية والاجتماعية، مع توفير التوعية والتثقيف الصحي اللازم للحد من الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالأمراض النفسية.

ومن جانبه، وجّه المحافظ كافة الأجهزة التنفيذية بتقديم الدعم اللازم والتسهيلات المطلوبة لمديرية الصحة، بما يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المبادرة، تنفيذًا لتوجيها