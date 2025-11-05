دمج الأخلاقيات والنانو تكنولوجيا في رعاية الحيوانات.. ورشة عمل بـ طب بيطري بني سويف

نظمت كلية الطب البيطري ورشة عمل بعنوان "دمج الأخلاقيات والنانو تكنولوجيا في رعاية الحيوانات وحلول إنسانية للنشر في الدراسات الحيوانية " Translating ethics into practice: A work shop on animal care humane solutions : integrating nanotechnology , ethics and publishing in animal studies وذلك بإشراف الدكتور خالد النسر، عميد الكلية ، والدكتورة نرمين عاطف الشيمي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، والدكتور محمد عبدالرحمن البابلي، أستاذ الصحة والأمراض المشتركة بالكلية

الورشة التي أعدتها وأنظمتها لجنة أخلاقيات رعاية واستخدام حيوانات التجارب في الأبحاث والتعليم بكلية الطب البيطري، حاضر فيها كلاً من الدكتورة فاطمة أبو العلا، والدكتورة أسماء كمال، والدكتورة منار بهاء، جاء ذلك بحضور عميد الكلية، والدكتور محمود البيجاوي أستاذ الباثولوجي بالكلية، والدكتور رمضان توفيق، بمديرية الطب البيطري ببني سويف، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب بالكلية.



ومن جهته، أوضح الدكتور طارق علي، أن الورشة تهدف إلى تزويد المشاركين بفهم شامل لمعايير لجنة الأخلاقيات المتعلقة باستخدام الحيوانات في البحث العلمي.

وأكد أن البرنامج سيتناول كيفية ضمان الحصول على الموافقة الأخلاقية اللازمة لبروتوكولات استخدام الحيوانات، وهو أمر حيوي لضمان سلامة وأخلاقيات البحث.

وأضاف الدكتور طارق علي، أن الورشة قدمت أيضًا مهارات عملية للتعامل مع حيوانات التجارب، مما يعزز من كفاءة الباحثين في هذا المجال.

كما تناولت الورشة أهم النقاط المتعلقة بالنشر الدولي التي تركز على الأخلاقيات، بالإضافة إلى كيفية التخلص الآمن من حيوانات التجارب والمخلفات الناتجة عن الأبحاث.

وأشار إلى أهمية مثل هذه الورش في تعزيز الوعي الأخلاقي بين الباحثين، مما يسهم في تحسين جودة الأبحاث ويعكس التزام الجامعة بالمعايير الأخلاقية العالية في جميع مجالات البحث العلمي.

وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الفعالية في تطوير مهارات المشاركين وتعزيز قدراتهم في مجال رعاية الحيوانات والبحث العلمي الأخلاقي.

ومن جانبه، أعرب الدكتور خالد النسر، عن فخره بتنظيم هذه الورشة التي تمثل خطوة هامة نحو تعزيز البحث العلمي وأكد أن دمج النانو تكنولوجيا في رعاية الحيوانات يعكس التوجهات الحديثة في البحث العلمي، ويعزز من فعالية الحلول الإنسانية في هذا المجال.

وأضاف عميد الكلية أن الورشة تعتبر منصة مثالية لتبادل المعرفة والخبرات بين الأكاديميين والباحثين، مما يسهم في رفع مستوى التعليم والبحث في الكلية. وأكد أن كلية الطب البيطري ستستمر في تنظيم المزيد من الفعاليات وورش العمل التي تدعم تطوير مهارات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بما يسهم في تحقيق أهداف الجامعة في تقديم تعليم عالي الجودة يتماشى مع المعايير العالمية.