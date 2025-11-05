نائب محافظ بني سويف يناقش خطط وآليات العمل الأهلي خلال المرحلة المقبلة

عقد بلال حبش نائب المحافظ، اجتماعا بأعضاء المكتب التنفيذي للجنة توحيد جهود العمل الأهلي، وذلك بحضور : الدكتور محمد جبر معاون المحافظ_ مُنسق عام مبادرة حياة كريمة ببني سويف_، الدكتورة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن، طه عبد العزيز رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات، ومن جامعة بني سويف: الدكتور جمال عبد المطلب_كلية الآداب ، الدكتور عماد جمعة_كلية الخدمة الاجتماعية وعدد من ممثلي منظمات ومؤسسات المجتمع المدني: الأورمان، مصر الخير، نهضة بني سويف، هيئة كير، الهيئة القبطية الإنجيلية، شباب الخير وأمل مصر.



استعرض نائب المحافظ محاور وأهداف عمل الوثيقة، والتي تتضمن إعداد قواعد بيانات وخرائط محددة للمستفيدين من خدمات العمل الأهلى، لمنع الازدواجية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع مراعاة التكامل والتنسيق مع الخريطة التنموية للمحافظة، لاسيما وأن من بين أهداف الوثيقة:بناء قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتبادل الخبرات لتعزيز كفائتها وقدرتها على العمل، وتحقيق النفع العام والشفافية فى العلاقة بين كافة مؤسسات المجتمع المدني.

كما ناقش الاجتماع آليات وخطة العمل خلال المرحلة المقبلة، حيث تم مع التركيز على مشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب خاصة في القرى والمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية ، بجانب رصد كافة الاحتياجات لتحديد المشروعات المطلوبة ضمن منظومة متكاملة تراعي احتياجات وأولويات المشروعات لتنفيذها سواء ضمن الخطط الاستثمارية أو بالتعاون مع الجهات والهيئات المانحة.

وأكد نائب المحافظ أهمية العمل الجماعي لمؤسسات المجتمع المدني، بجانب خطط الدولة التنموية والخدمية، ووضع رؤية لتطوير وتأهيل تلك الجمعيات للعمل على أرض الواقع، وتدريبها على رصد احتياجات الشارع الفعلية والعمل على تلبيتها، من خلال تدبير الموارد اللازمة لها،وذلك تحت مظلة تلك الوثيقة توحيد جهود العمل الأهلي، لمواكبة التغيرات التنموية والخدمية التي تشهدها المحافظة.

