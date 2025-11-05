قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مديرية الإسكان ببني سويف تنفي صحة إعلانات وهمية لتخصيص وحدات سكنية
زهران ممداني.. عمدة نيويورك المسلم الملتحي .. عاش في القاهرة ويعاني "فوبيا الأماكن المغلقة"
محمد أبو العينين.. من دعم المعلم إلى تشريعات المستقبل تحت قبة البرلمان.. فيديو
أحلام تهنئ آمال ماهر على زواجها: مبروك حبيبتي بالرفاء والبنين
مياه الأقصر تعقد اجتماع اللجنة الاستثمارية لتحقيق أهداف الشركة
آخر موعد للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026.. تعرف على الشروط الكاملة
وزير الخارجية يعرب عن تطلع مصر لتبادل الخبرات مع الجزائر
الرئيس السيسي ونظيره الجنوب إفريقي يبحثان تثبيت وقف إطلاق النار والمشاركة في مؤتمر إعادة الإعمار
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري
سموحة يهنئ رجال اليد بعد الفوز على الزمالك والصعود للنهائي
تم العثور عليه بحي الشجاعية.. «حماس»: سنسلّم الليلة جثمان أحد المحتجزين |فيديو
الطقس غدا مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 28
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ بني سويف يناقش خطط وآليات العمل الأهلي خلال المرحلة المقبلة

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

عقد بلال حبش نائب المحافظ، اجتماعا بأعضاء المكتب التنفيذي للجنة توحيد جهود العمل الأهلي، وذلك بحضور : الدكتور محمد جبر معاون المحافظ_ مُنسق عام مبادرة حياة كريمة ببني سويف_، الدكتورة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن، طه عبد العزيز رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات، ومن جامعة بني سويف: الدكتور جمال عبد المطلب_كلية الآداب ، الدكتور عماد جمعة_كلية الخدمة الاجتماعية وعدد من ممثلي منظمات ومؤسسات المجتمع المدني: الأورمان، مصر الخير، نهضة بني سويف، هيئة كير، الهيئة القبطية الإنجيلية، شباب الخير وأمل مصر.
 

استعرض نائب المحافظ محاور وأهداف عمل الوثيقة، والتي تتضمن إعداد قواعد بيانات وخرائط محددة للمستفيدين من خدمات العمل الأهلى، لمنع الازدواجية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع مراعاة التكامل والتنسيق مع الخريطة التنموية للمحافظة، لاسيما وأن من بين أهداف الوثيقة:بناء قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتبادل الخبرات لتعزيز كفائتها وقدرتها على العمل، وتحقيق النفع العام والشفافية فى العلاقة بين كافة مؤسسات المجتمع المدني.

كما ناقش الاجتماع آليات وخطة العمل خلال المرحلة المقبلة، حيث تم مع التركيز على مشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب خاصة في القرى والمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية ، بجانب رصد كافة الاحتياجات لتحديد المشروعات المطلوبة ضمن منظومة متكاملة تراعي احتياجات وأولويات المشروعات لتنفيذها سواء ضمن الخطط الاستثمارية أو بالتعاون مع الجهات والهيئات المانحة.

وأكد نائب المحافظ أهمية العمل الجماعي لمؤسسات المجتمع المدني، بجانب خطط الدولة التنموية والخدمية، ووضع رؤية لتطوير وتأهيل تلك الجمعيات للعمل على أرض الواقع، وتدريبها على رصد احتياجات الشارع الفعلية والعمل على تلبيتها، من خلال تدبير الموارد اللازمة لها،وذلك تحت مظلة تلك الوثيقة توحيد جهود العمل الأهلي، لمواكبة التغيرات التنموية والخدمية التي تشهدها المحافظة.
 

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

الذهب

هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

قطع آثارية

370 قطعة أثرية وكسر في الصوامع الحديدية.. مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة.. خاص

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025

فيتور بيريرا

محمد صلاح عن تعيين الزمالك لمدرب مكابي تل أبيب: يجب عدم دخوله لمطار القاهرة | خاص

تحصين الماشيه

متحور جديد بين الماشية.. وتحرك عاجل من الزراعة للسيطرة عليه

ترشيحاتنا

موسيماني

مفاجأة.. هل يتولى بيتسو موسيماني تدريب الزمالك خلفا لفيريرا؟

سلوت وصلاح

سلوت يوجه رسالة لـ محمد صلاح بعد مباراة أستون فيلا.. ماذا قال؟

الأمير أندرو

بعد تجريده من لقبه الملكي.. أين سيعيش الأمير أندرو وكيف ستكون حياته؟

بالصور

لبناء العضلات والتخلص من السمنة.. 13 نصيحة لأكل صحي يوميًا

أهم 13 نصيحة للأكل الصحي اليومي..
أهم 13 نصيحة للأكل الصحي اليومي..
أهم 13 نصيحة للأكل الصحي اليومي..

إسرائيل تسحب السيارات الصينية من ضباط جيش الإحتلال.. القصة الكاملة ‏

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون الصحية

طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون.
طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون.
طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون.

‏تخفيضات جديدة.. أرخص 5 سيارات سيدان موديل 2026 في مصر

أرخص 5 سيارات سيدان
أرخص 5 سيارات سيدان
أرخص 5 سيارات سيدان

فيديو

امال ماهر

بعد أنباء زواجها.. آمال ماهر تطرح أحدث أغنياتها "خذلني"

بوستر اغنية "اتغيرتي ومشيتي"

عمر كمال يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد "اتغيرتي ومشيتي".. فيديو

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد