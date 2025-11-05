قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السودان.. 40 قتـ.يلا في هجوم على جنازة بكردفان
بعد انتشار متحور جديد بالماشية.. هل اللحوم في الأسواق آمنة؟
عباس عراقجي: الإفراج عن فرنسيين مدانين في إيران وفقًا لمبدأ التسامح في الإسلام
وزير الزراعة: طفرة غير مسبوقة في الصادرات.. ونفتح أسواقًا جديدة حول العالم
مجلس الدولة: وجوب إحاطة عضو النواب بسياج السمعة الحسنة والبعد عن مواطن الشبهات
رئيس الوزراء يصل القاهرة بعد مشاركته في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة
ضربن الطالبة «كارما» بالتجمع.. 3 طالبات يواجهن هذه العقوبة بالقانون
النيل وتوت عنخ آمون.. الذكاء الاصطناعي يحكي تاريخ الحضارة المصرية
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 5-11-2025
من المنع إلى الطرد من النقابة.. قصة خلاف مسلم ومصطفى كامل
وزير الخارجية الروسي: التعزيزات العسكرية الأمريكية في منطقة البحر الكاريبي تزيد التوتر
وزارة السياحة والآثار تطلق حملة ترويجية كبرى في رومانيا وبلغارية للتعريف بالمقصد المصري
محافظات

محافظ بني سويف يتابع إجراءات شكاوى ومطالب المواطنين في اللقاء المفتوح

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف نتائج وجهود متابعة الحلول والإجراءات لتنفيذ التوجيهات التي وجه بها أثناء عقد لقاء المواطنين الماضي، وتم خلاله بحث ومناقشة العديد من طلبات واحتياجات وشكاوى المواطنين في عدد من القطاعات والمرافق الحيوية.

وتضمن التقرير، الذي عرضته مها حميدة مديرة إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، بحث شكوى مواطن من قرية بهبشين، يتضرر فيها من عمود كهرباء ملاصق لمنزله مما يشكل خطورة على سلامة أفراد أسرته، حيث أوضح مسؤولو الوحدة المحلية بانه قد تم حل المشكلة والاستجابة للمواطن بتركيب كنسولة لإبعاد أسلاك العامود عن المنزل بطريقة فنية وآمنة.

وتنفيذًا لتكليفات المحافظ أفاد مسؤولو شركة مياه الشرب والصرف الصحي باتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال الشكوى التي تقدم بها أهالي قرية نزلة المشارقة بمركز اهناسيا ، من ضعف مياه الشرب وعدم انتظام الخدمة على فترات كثيرة ، حيث أوضحت الشركة أنه تم تنفيذ بعض الحلول العاجلة والمؤقتة من خلال تدعيم التغذية من أقرب نقطة،بجانب متابعة الموقف بعد التشغيل التجريبي لمحطة أشمنت بناصر ، مؤكدة أن الحل النهائي للمشكلة سيكون مع بداية العام الجديد عقب الانتهاء من أعمال توسعات محطة معصرة نعسان الجديدة.

كما أوضح مسؤولو شركة المياه أنه تم مراجعة شاملة لكافة أغطية ومطابق غرف الصرف الصحي والتاكد من عدم وجود بالوعات بدون أغطية، وذلك في استجابة سريعة لشكوى أحد المواطنين بقرية صفط راشين، والمتضرر من عدم وجود أغطية  لبالوعات الصرف بمحيط محطة المياه بالقرية.

وفيما يتعلق بشكوى بعض أهالي قرية الدوالطة مركز بني سويف من تجمع لمياه بإحدى قطع الأراضي الفضاء، أفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف أنه تم تطهير الخزانات التقليدية" الطرنشات" ويجري المتابعة بصفة دورية ومستمرة واتخاذ الإجراء القانوني حيال المخالفين.

كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف
