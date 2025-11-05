أخبار بني سويف: توزيع 360 كيلو لحوم مجانًا.. وإزالة 840 حالة تعد على أراض زراعية.. والمحافظة تشهد أكبر مؤتمر انتخابي بحضور مرشحي التحالف والقائمة

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها :





توزيع 360 كيلو لحوم مجانًا وتوصيلها لمنازل المستحقين بمركز ناصر بني سويف

نجحت جمعية الأورمان، تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعى ببني سويف، فى توزيع 360 كيلو من اللحوم البلدى على الأسر الاولى بالرعاية والاكثر احتياجا بقرية الحمام مركز ناصر فى محافظة بنى سويف، وتوصيلها إلى بيوت ومنازل المستحقين.

وأكدت هبة مصطفى الجلالى، وكيلة وزارة التضامن الإجتماعى ببني سويف، ان توزيع اللحوم جاء تنفيذاً لتوجيهات الدولة المصرية بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتحت رعاية دكتورة مايا مرسي وزير التضامن الإجتماعي، والدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بني سوبف، مشيدًة بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى التى تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

بني سويف تشهد أكبر مؤتمر انتخابي بحضور مرشحي التحالف والقائمة

وجه النائب هشام سليم، المرشح بدائرة جنوب بني سويف عن حزب حماة الوطن ، رسالة شكر وتقدير لفخامة الرئيس عيد الفتاح السيسي علي الجهود المبذولة لبناء الدولة المصرية وتحقيق التنمية في مختلف مناحي الحياة، مهنئا فخامته بافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي رسم صورة رائعة للدولة المصرية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الحاشد الذي عقده حزب حماة الوطن بحضور أمين الحزب بمحافظة بني سويف برعاية النائب هشام سليم لدعم مرشحي التحالف الوطني علي المقاعد الفردي والقائمة بحضور كلا من النائب عبد الله مبروك والنائب طه الناظر مرشحي حزب مستقبل وطن، والمهندس أحمد شكري ونهي الأزهري مرشحي حزب حماة الوطن، وقال "سليم "إن التعددية السياسية تخلق حالة من التوافق المجتمعي، وتؤسس لتجربة ديمقراطية شهد بها القاصي والداني.

بني سويف: إزالة 840 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة ضمن الموجة 27

أعلن محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم، إزالة 840 حالة تعد (258 حالة تعد على أملاك دولة و582 حالة تعد على أراض زراعية)، منذ إنطلاق المرحلة الثالثة للموجة 27 في 4 أكتوبر الماضي وحتى الآن في ظل تنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات بمراكز المحافظة، طبقاً للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.



وأوضحت المحافظة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن ذلك جاء عقب إطلاع المحافظ، على تقرير بشأن خطة سير العمل في المرحلة الثالثة من الموجة الــ 27 لإزالة التعديات، والتي تم تمديدها في ضوء قرار لجنة استرداد الأراضي باستمرار أعمال الموجة الحالية، حتى 30 نوفمير الجاري، ضمن سلسلة الحملات التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كافة صور التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب.

