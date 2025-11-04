بني سويف تحتفل بتذكار القرعة الهيكلية لقداسة البابا تواضروس الثاني

تقدم نيافة الحبر الجليل الأنبا غبريال، أسقف بني سويف، باسم مجمع الآباء الكهنة والمكرسات والشمامسة والخدام والخادمات وكل شعب الإيبارشية، بخالص التهاني إلى قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة تذكار القرعة الهيكلية في ٤ نوفمبر ٢٠١٢، التي تم فيها اختيار قداسته أبا وراعيا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وأكد نيافة الأنبا غبريال أن الكنيسة تتذكر هذا اليوم المبارك بشكر وتسبيح للرب الذي أعطى شعبه راعيًا بحسب قلبه، ليرعى بالمعرفة والفهم، متمنيًا لقداسة البابا دوام الصحة والعمر الطويل، وأن يثبته الله على كرسيه سنين عديدة وأزمنة سالمة هادئة، وأن يمنح الكنيسة زمانا مملوءا سلاما وفرحا بصلواته وطلباته.