قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصحة: 380 ألف حالة أورام سنويًا في مصر.. وتوطين الصناعة ضرورة للأمن القومي
تريزيجيه: بطولة الأهلي الدولية فرصة ذهبية لتطوير قطاع الناشئين
موجة الطقس السيئ في البحيرة.. مصرع 3 وإصابة سيدة صعقًا بالبرق | والمحافظة تعلن الاستنفار
صحة غزة: الاحتلال استخدم أساليب شيطانية لقت.ل أطفال القطاع
بأثر رجعي | الأهلي يزف بشرى لجميع العاملين بالنادي
جريمة جديدة.. حماس تحذر من خطورة المشاريع الاستيطانية التهويدية
مندوب مصر بالأمم المتحدة يقيم احتفالية بمناسبة افتتاح المتحف الكبير
خسارة عالمية جديدة.. كم سعر الذهب اليوم وعيار 21 بالمصنعية الآن؟
الزمالك يبدأ أول تدريباته في الإمارات استعدادًا للسوبر المصري
محافظ الدقهلية يستقبل وزير التعليم ويؤكد: نعمل لتهيئة بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب
التفاصيل الكاملة للاعتداء على طالب ثانوية عامة بالغربية والسبب "قضية ابتزاز"
مباحث البداري تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة سيدة في مصرف مائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بني سويف تحتفل بتذكار القرعة الهيكلية لقداسة البابا تواضروس الثاني

البابا تواضروس والأنبا غبريال
البابا تواضروس والأنبا غبريال
ميرنا رزق

تقدم نيافة الحبر الجليل الأنبا غبريال، أسقف بني سويف، باسم مجمع الآباء الكهنة والمكرسات والشمامسة والخدام والخادمات وكل شعب الإيبارشية، بخالص التهاني إلى قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة تذكار القرعة الهيكلية في ٤ نوفمبر ٢٠١٢، التي تم فيها اختيار قداسته أبا وراعيا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وأكد نيافة الأنبا غبريال أن الكنيسة تتذكر هذا اليوم المبارك بشكر وتسبيح للرب الذي أعطى شعبه راعيًا بحسب قلبه، ليرعى بالمعرفة والفهم، متمنيًا لقداسة البابا دوام الصحة والعمر الطويل، وأن يثبته الله على كرسيه سنين عديدة وأزمنة سالمة هادئة، وأن يمنح الكنيسة زمانا مملوءا سلاما وفرحا بصلواته وطلباته.

الأنبا غبريال أسقف بني سويف الكهنة الأنبا تواضروس الثاني الأرثوذكسية الكنيسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025 في مصر

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 4-11-2025

مونوريل غرب النيل

افتتاح مونوريل شرق القاهرة والتشغيل التجريبي للقطار السريع الأحد | تفاصيل

ترشيحاتنا

المتحف المصري الكبير

برلماني: المتحف المصري الكبير بوابة مصر لتحقيق حلم 30 مليون سائح

حبس

بعد ضبط أغذية فاسدة في بدر.. الحبس 5 سنوات عقوبة بيع منتجات منتهية الصلاحية

علاء عابد ، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب

نقل البرلمان: المشروعات الحديثة تؤكد دخول مصر عصر البنية التحتية الذكية

بالصور

صحة الشرقية تنظم قافلتين طبيتين بالزقازيق وأبوكبير .. صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

ضبط أكثر من 8 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة في حملات رقابية بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

سر تتبيلة الفراخ المشوية.. مش هتشتري من برة تاني

سر تتبيلة الفراخ المشوية اللي هيخليك ما تشتريش من بره تاني
سر تتبيلة الفراخ المشوية اللي هيخليك ما تشتريش من بره تاني
سر تتبيلة الفراخ المشوية اللي هيخليك ما تشتريش من بره تاني

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

تويوتا تاكوما
تويوتا تاكوما
تويوتا تاكوما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد