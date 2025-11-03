الأنبا أنجيلوس وشعب كنائس شبرا الشمالية يهنئون البابا تواضروس بعيد ميلاده وذكرى جلوسه

بكل الحب والفرح، يتقدم نيافة الأنبا أنجيلوس، الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية، بخالص التهاني القلبية إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد ميلاده الثالث والسبعين الموافق ٤ نوفمبر ١٩٥٢، وتذكار ظهور القرعة الهيكلية، وكذلك عيد جلوس قداسته الثالث عشر في ١٨ نوفمبر ٢٠١٢.

وقد أعرب نيافة الأنبا أنجيلوس، باسم الآباء الكهنة والمرتلين والشمامسة والخدام والخادمات ومجالس الكنائس وشعب كنائس شبرا الشمالية، عن أمنياتهم القلبية لقداسة البابا بموفور الصحة وطول العمر، وأن يحفظه الرب لخدمة الكنيسة وأبنائها سنين عديدة وأزمنة سلامية ممتدة، وإلى منتهى الأعوام.