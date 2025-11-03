قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد قوة الرضوان في حزب الله
بسبب تسرب غاز.. إصابة 5 طلاب بإغماء داخل مسكنهم في أسيوط
الطالبة كارما أمام النيابة من جديد.. وإحالة القضية لمحكمة الجنايات| تفاصيل
خدعها بالشوكولاتة.. إحالة المتهم بمواقعة طفلة السوبر ماركت للمحاكمة
سيدة تصطدم بشاشة دعاية بمليون جنيه في سوهاج.. والأهالي: الخطأ مش منها
بسبب السوبر المصري.. تحذير شديد اللهجة من الخطيب لـ نجوم الأهلي
ضياء رشوان: افتتاح المتحف المصري الكبير عكس عظمة الحضارة المصرية والإنجاز الحديث
قرار عاجل.. إحالة أب متهم بسلب عذرية ابنته وحملها سفاحا بالتوءم للمحاكمة الجنائية بالمحلة
تستضيفه مصر .. بريطانيا تبدي تطلعها للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة
مواعيد مباريات الزمالك في دوري المجموعات ببطولة الكونفدرالية
مفتي الجمهورية: نواجه اليوم حربا لا تراق فيها الدمـ.ـاء بل تستهدف الوعي والهوية
كأس العالم تحت 17 عامًا.. تعادل السنغال وكرواتيا في افتتاح مشوارهما بالبطولة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الأنبا أنجيلوس وشعب كنائس شبرا الشمالية يهنئون البابا تواضروس بعيد ميلاده وذكرى جلوسه

البابا تواضروس
البابا تواضروس
ميرنا رزق

بكل الحب والفرح، يتقدم نيافة الأنبا أنجيلوس، الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية، بخالص التهاني القلبية إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد ميلاده الثالث والسبعين الموافق ٤ نوفمبر ١٩٥٢، وتذكار ظهور القرعة الهيكلية، وكذلك عيد جلوس قداسته الثالث عشر في ١٨ نوفمبر ٢٠١٢.

وقد أعرب نيافة الأنبا أنجيلوس، باسم الآباء الكهنة والمرتلين والشمامسة والخدام والخادمات ومجالس الكنائس وشعب كنائس شبرا الشمالية، عن أمنياتهم القلبية لقداسة البابا بموفور الصحة وطول العمر، وأن يحفظه الرب لخدمة الكنيسة وأبنائها سنين عديدة وأزمنة سلامية ممتدة، وإلى منتهى الأعوام.

الأنبا أنجيلوس كنائس شبرا الشمالية البابا تواضروس كنائس شبرا القرعة الهيكلية

