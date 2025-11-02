تدشين أواني المذبح ورسامة شمامسة جُدد لكنيسة «العذراء والشهيد مارمينا» بغرب النوبارية

صلّى نيافة الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحيرة، أمس، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء والشهيد مارمينا العجايبي بغرب النوبارية، وخلاله دشّن نيافته عددًا من الأوانى لخدمة المذبح بذات الكنيسة، وعقب صلاة الصلح صلّى نيافته صلوات رسامة 14 من أبناء الكنيسة ذاتها شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل). وذلك للخدمة بها.

رسامة شمامسة

بعد انتهاء القداس الإلهي، شهد نيافته أمسية روحية قدم فيها أبناء الكنيسة مجموعة من الفقرات الروحية المتنوعة.

وفي سياق آخر ، صلى نيافة الأنبا مينا أسقف مسيساجا وڤانكوڤر وغربي كندا القداس الإلهي بكنيسة الشهيد أبي سيفين والقديس الأنبا أنطونيوس بمدينة ميسيساجا وشاركه عدد من الآباء الكهنة.

وعقب صلاة الصلح، رسم نيافته مجموعة من أبناء الكنيسة في رتب: إبصالتس (مرتل)، أغنسطس (قارئ)، أبيدياكون (مساعد شماس)، كما سام أحد خدام الكنيسة، الخادم هاني، شماسًا بدرجة دياكون باسم دياكون موسى، لخدمة الكنيسة نفسها.