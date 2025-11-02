قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد عبد الباسط يعلق على خسارة منتخب مصر للناشئين لكرة اليد أمام ألمانيا
اليوم.. سيراميكا كليوباترا يُواجه بتروجت سعيًا لتأكيد الصدارة ومواصلة الانتصارات في الدوري
مشاركة سعودية لافتة في افتتاح المتحف المصري الكبير
إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة تهديد أمه وشقيقته بسلاح أبيض في روض الفرج
وزيرا الكهرباء والري يبحثان تعظيم عوائد المحطات الكهرومائية وإدارة أصول السد العالي
حركة تنقلات بين سكرتيري الأحياء بمحافظة القاهرة
4 طلاب يلقون قطة فى النيل.. والحبس مع الشغل عقوبة قـ.ـتل الحيوانات بالقانون
وزير الخارجية يلتقي رئيس وزراء لبنان
مصر وسلوفاكيا توقّعان اتفاق اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي
أمطار وانخفاض في درجات الحرارة.. ماذا سيحدث في الطقس خلال 48 ساعة؟
اليماحي: وعد بلفور تسبب في مأساة لا يزال الفلسطينيون يدفعون ثمنها
تدشين أواني المذبح ورسامة شمامسة جُدد لكنيسة «العذراء والشهيد مارمينا» بغرب النوبارية

الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحيرة
الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحيرة
ميرنا رزق

صلّى نيافة الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحيرة، أمس، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء والشهيد مارمينا العجايبي بغرب النوبارية، وخلاله دشّن نيافته عددًا من الأوانى لخدمة المذبح بذات الكنيسة، وعقب صلاة الصلح صلّى نيافته صلوات رسامة 14 من أبناء الكنيسة ذاتها شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل). وذلك للخدمة بها.

رسامة شمامسة 

بعد انتهاء القداس الإلهي، شهد نيافته أمسية روحية قدم فيها أبناء الكنيسة مجموعة من الفقرات الروحية المتنوعة.

وفي سياق آخر ، صلى نيافة الأنبا مينا أسقف مسيساجا وڤانكوڤر وغربي كندا القداس الإلهي بكنيسة الشهيد أبي سيفين والقديس الأنبا أنطونيوس بمدينة ميسيساجا وشاركه عدد من الآباء الكهنة.

وعقب صلاة الصلح، رسم نيافته مجموعة من أبناء الكنيسة في رتب: إبصالتس (مرتل)، أغنسطس (قارئ)، أبيدياكون (مساعد شماس)، كما سام أحد خدام الكنيسة، الخادم هاني، شماسًا بدرجة دياكون باسم دياكون موسى، لخدمة الكنيسة نفسها.

