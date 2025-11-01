رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يهنئ الرئيس السيسي بافتتاح المتحف المصري الكبير

تقدم المطران الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري بمناسبة الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، الذي يُعد أحد أبرز المشروعات الثقافية والحضارية في العصر الحديث.

وأشار رئيس الأساقفة إلى أن اهتمام الدولة بالمشروعات الثقافية الكبرى يعكس إيمان القيادة السياسية بأهمية الثقافة والمعرفة في بناء الإنسان المصري، موضحًا أن المتحف المصري الكبير سيُسهم في ترسيخ الهوية الوطنية لدى الأجيال الجديدة وتعريف العالم بعظمة التاريخ المصري الممتد عبر آلاف السنين.

كما أعرب رئيس الأساقفة عن تقديره للجهود الوطنية المبذولة في إنجاز هذا المشروع الضخم، مؤكدًا على أن افتتاح المتحف المصري الكبير يُجسد فخر المصريين بحضارتهم العريقة، ويعكس رؤية الدولة المصرية في الحفاظ على تراثها وإبرازه للعالم بأحدث الوسائل التقنية.