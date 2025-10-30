الكنيسة الكاثوليكية بمصر تحتفل بالذكرى الخامسة للسيامة الأسقفية للمطران كلاوديو لوراتي

احتفلت الكنيسة اللاتينية في مصر اليوم الخميس، بالذكرى الخامسة لسيامة سيادة النائب الرسولي المطران كلاوديو لوراتي.

وباسم المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، ومجلس شورى النيابة الرسولية بمصر، والمكتب الرعوي، وجميع المؤسسات، والأنشطة الكنسية، عبر الإكليروس، والرهبان والراهبات، والشبيبة وأبناء الكنيسة اللاتينية، عن أطيب التهاني القلبية لسيادته، سائلين الله أن يمنحه النعمة، والحكمة، والقوة، لمواصلة رسالته في خدمة الكنيسة، والمجتمع بمصر.

وفي رسالة باللغة الإيطالية، جدد أبناء الكنيسة اللاتينية امتنانهم للمطران لوراتي، الذي يُظهر في خدمته وجه الآب الرحوم والودود، معبرين عن صلواتهم، من أجل أن يواصل الله إلهامه في رسالته الأسقفية، لما فيه خير الكنيسة، وشعبها. خمس سنوات مرت منذ سيامته، كانت حافلة بالعطاء، والرعاية، والتعليم، واليوم تتجدد مسيرة الرجاء التي يقودها المطران كلاوديو لوراتي بروح الأبوة والإيمان.