صلوات تجنيز القس جورجيوس ونيس بكنيسته بحضور الأنبا أكسيوس | صور

أقيمت صباح اليوم صلوات تجنيز الأب المبارك القس جورجيوس ونيس كاهن كنيسة السيدة العذراء الشهيد مار جرجس بجسر السويس، التابعة لقطاع كنائس عين شمس، الذي رقد في الرب أمس عن عمر قارب ٥٦ سنة، وبعد خدمة كهنوتية بلغت أكثر من ١٥ سنة.

صلوات تجنيز

شارك في صلوات التجنيز إلى جانب نيافة الأنبا أولوجيوس الأسقف العام لقطاع كنائس عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون، صاحبا النيافة الأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس شرقي الإسكندرية، والأنبا أكسيوس أسقف المنصورة، والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية بالقاهرة، والراهب القس عمانوئيل المحرقي مدير مكتب قداسة البابا، وكهنة قطاع عين شمس وبعض الآباء الكهنة والرهبان.

كان نيافة الأنبا أولوجيوس قد صلى القداس الإلهي بحضور الجثمان قبل أن تبدأ صلوات التجنيز.

حضر الجنازة أيضًا بعض نواب مجلسي النواب والشيوخ وعدد من القيادات الأمنية.