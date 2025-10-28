البابا تواضروس يكشف تفاصيل هامة عن المؤتمر السادس لمجلس الكنائس العالمي

كشف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة، تفاصيل هامة عن مؤتمر السادس لمجلس الكنائس العالمي، وتفاصيل لقاء الوفد بالرئيس السيسي.

وإليكم أبرز التصريحات

البابا تواضروس: أكثر من 100 دولة شاركت في مؤتمر مجلس الكنائس العالمي على أرض مصر

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن المؤتمر السادس لمجلس الكنائس العالمي انعقد على أرض مصر بنجاح كبير، ولأول مرة يُقام داخل دير الأنبا بيشوي، الذي أُنشئ في القرن الرابع الميلادي، بعدما كانت المؤتمرات السابقة تُعقد في الفنادق، وهو ما يعكس عودة للجذور وارتباطًا بالتراث الكنسي.

وأضاف البابا تواضروس الثاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن المؤتمر شهد مشاركة نحو 500 شخص من أكثر من 100 دولة حول العالم، ناقشوا خلاله كيفية استعادة روح مجمع نيقية الذي عُقد قبل 17 قرنًا، والعمل بروح الوحدة بين الكنائس المختلفة، موضحًا أن رسالة المؤتمر الختامية سيتم إعلانها غدًا.

وأشار البابا تواضروس الثاني، إلى أن المؤتمر كان فرصة لزيارة الأديرة والمناطق الدينية والتاريخية في القاهرة، حيث كوّن المشاركون انطباعًا جديدًا عن مصر كدولة تجمع بين القدم والحداثة، مضيفًا أنه فوجئ بأن نصف الوفد المشارك لم يكن يعلم شيئًا عن الكنيسة القبطية قبل حضور المؤتمر.

البابا تواضروس: لقاء الرئيس السيسي مع وفد مجلس الكنائس العالمي استمر 80 دقيقة

أكد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن وفد مجلس الكنائس العالمي أبدى دهشته من استضافة مصر نحو 5 ملايين ضيف سوداني، مشيدًا بالدور الإنساني الكبير الذي تقوم به الدولة المصرية في احتضان الأشقاء، مشيرًا إلى أن اللقاء بالرئيس عبدالفتاح السيسي كان طبيعيًا ومفعمًا بالمشاعر الطيبة، واستمر لأكثر من 80 دقيقة.

وأضاف البابا تواضروس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن حديث الرئيس السيسي تميز بالحديث الإنساني والروحاني الذي لامس قلوب الحضور، لافتًا إلى أن الوفد لم يكن مصدقًا للصورة الإيجابية التي أصبحت عليها مصر الآن، موضحًا أن الرئيس السيسي تحدث عن عمل الله وحرية الاعتقاد، مؤكدًا أن مصر تتيح الحرية الكاملة للجميع، وتناول معاني جميلة تتعلق بالتعايش والسلام.

واستكمل البابا تواضروس، أن اللقاء تطرق إلى القضايا الإقليمية والمشكلات المحيطة بمصر، وكذلك ما دار في قمة شرم الشيخ، مشيرًا إلى أن هناك تفاصيل لم تكن معلومة للناس من قبل.

وتابع: "الرئيس السيسي طلب من الوفد دعم قرارات قمة شرم الشيخ والمساهمة في خطوات إعمار غزة"، موضحًا أن جميع أعضاء الوفد أشادوا بالدور المصري في تحقيق الاستقرار والسلام بالقطاع، ووجهوا الشكر للرئيس على دوره الكبير في وقف الحرب في غزة، وبجهود مصر في محاولة حل الأزمة السودانية واحتضان المتضررين من الحرب.

وأشار البابا تواضروس، إلى سعادة الوفد بلقاء الرئيس السيسي، معربًا عن خالص شكره لكل كلمة طيبة خرجت منه، والتي قدّمت صورة مشرّفة عن مصر أمام العالم.

البابا تواضروس: مجلس الكنائس العالمي ينعقد لأول مرة في أفريقيا وآسيا على أرض مصر

أكد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن انعقاد المؤتمر السادس لمجلس الكنائس العالمي في مصر يمثل حدثًا مهمًا للغاية، حيث يأتي بمناسبة مرور 17 قرنًا على انعقاد أول مجمع مسيحي في التاريخ، والذي تم في مدينة نيقية بتركيا، بمشاركة عدد من بطاركة الكنائس من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح البابا تواضروس الثاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، عبر فضائية "أم بي سي مصر"، أن المجمع الأول ناقش مشكلة دينية ظهرت في الإسكندرية، وكانت مرتبطة بالبابا المصري في ذلك الوقت، وتم اتخاذ قرارات واضحة بشأنها، وصياغة قانون ديني يعبّر عن الإيمان المسيحي، وهو القانون الذي يتلوه جميع المسيحيين في العالم حتى الآن باعتباره قانونًا وصلاة في الوقت نفسه.

وشدد على أن المؤتمر الحالي يُعقد للمرة السادسة منذ نحو مئة عام، بعد أن أقيمت خمس دورات سابقة في أربع دول أوروبية وكندا، مشيرًا إلى أن انعقاده في مصر يُعد الأول من نوعه في قارة آسيا أو أفريقيا، أو داخل كنيسة شرقية.