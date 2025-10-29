اليوم.. اجتماع البابا تواضروس الأسبوعي بكنيسة الشهيد مارمينا بفم الخليج

يُلقي قداسة البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية اليوم، من كنيسة الشهيد مارمينا العجائبي بفم الخليج مصر القديمة، وذلك في تمام السادسة مساءً.

ويُذاع الاجتماع على الهواء مباشرة عبر القنوات الفضائية المسيحية: أغابي، سي تي في، مي سات، ولوجوس، إلى جانب صفحة المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الرسمية على فيسبوك.

عظة البابا الأسبوعية

ويأتي الاجتماع الأسبوعي لقداسة البابا تواضروس في إطار الرعاية الروحية والتعليمية التي يقدمها لشعب الكنيسة، من خلال التأمل في كلمة الله والتوجيهات الرعوية المنتظمة.

ويُعد هذا الاجتماع تقليدا كنسيا وروحيا هاما، ينتظره أبناء الكنيسة في مصر والخارج، لما يتضمنه من تعاليم روحية عميقة وتأملات إنجيلية وتوجيهات أبوية تعزز حياة الإيمان والالتزام المسيحي.

كما يحرص قداسة البابا خلال عظاته على تناول موضوعات تمس الأسرة والشباب والخدمة والحياة اليومية بروح رعوية محبة، تُظهر اهتمام الكنيسة الدائم ببناء الإنسان وتنمية وعيه الروحي والثقافي.

ويُختتم الاجتماع دائما بالصلاة والتسبحة وطلب البركة من الله من أجل سلام الكنيسة والعالم.