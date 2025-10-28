البابا تواضروس: مجلس الكنائس العالمي ينعقد لأول مرة في أفريقيا وآسيا على أرض مصر

أكد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن انعقاد المؤتمر السادس لمجلس الكنائس العالمي في مصر يمثل حدثًا مهمًا للغاية، حيث يأتي بمناسبة مرور 17 قرنًا على انعقاد أول مجمع مسيحي في التاريخ، والذي تم في مدينة نيقية بتركيا، بمشاركة عدد من بطاركة الكنائس من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح البابا تواضروس الثاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، عبر فضائية "أم بي سي مصر"، أن المجمع الأول ناقش مشكلة دينية ظهرت في الإسكندرية، وكانت مرتبطة بالبابا المصري في ذلك الوقت، وتم اتخاذ قرارات واضحة بشأنها، وصياغة قانون ديني يعبّر عن الإيمان المسيحي، وهو القانون الذي يتلوه جميع المسيحيين في العالم حتى الآن باعتباره قانونًا وصلاة في الوقت نفسه.

وشدد على أن المؤتمر الحالي يُعقد للمرة السادسة منذ نحو مئة عام، بعد أن أقيمت خمس دورات سابقة في أربع دول أوروبية وكندا، مشيرًا إلى أن انعقاده في مصر يُعد الأول من نوعه في قارة آسيا أو أفريقيا، أو داخل كنيسة شرقية.