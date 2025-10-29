قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البابا يحدد 7 محطات لسماع صوت الله في الصلاة: الصمت المقدس والقلب النقي والطاعة هي المفتاح
من 8:30 صباحًا.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير للجمهور
نبيل فهمي: نتنياهو لن يوافق على تنفيذ اتفاق شرم الشيخ بشكل صادق
شكرا إنك وقفت الحرب.. الطفلة الفلسطينية ريتاج تكشف كواليس ما دارا خلال لقائها بالرئيس السيسي
نبيل فهمي: إسرائيل لا تريد حربًا مع مصر بشأن سيناء لكنها تحاول فرض أمر واقع على الأرض
طالت أمريكا وأوروبا.. نبيل فهمي: المجتمع الدولي يعيش حالة من الاضطراب الشديد
احترس .. هذه الأطعمة تسبّب حب الشباب
نجوى فؤاد تطمئن جمهورها بعد جراحة دقيقة في العمود الفقري |فيديو
رابط تحديث بيانات تكافل وكرامة 2025 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي
قداسة البابا: استقبال الرئيس السيسي لوفد مجلس الكنائس العالمي تكريم كبير من الدولة
يديعوت أحرونوت: أمريكا تجري مُحادثات مع عدة دول لإقناعها بإرسال قوات إلى غزة
المؤشر العالمي للفتوى: بعض التطبيقات الإلكترونية تمثل خطرًا على العقيدة الدينية والقيم الأخلاقية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

البابا تواضروس: حديث الرئيس السيسي مع وفد مجلس الكنائس اتسم بالإنسانية والوطنية

البابا تواضروس
البابا تواضروس
ميرنا رزق

عبر قداسة البابا تواضروس الثاني عن سعادته بنجاح مؤتمر مجلس الكنائس العالمي الذي استضافته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأيام الماضية.

جاء ذلك قبل بدء عظة قداسته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي الذي عقده مساء اليوم، في كنيسة الشهيد مار مينا بفم الخليج، التابعة لقطاع كنائس مصر القديمة.

وقدم قداسة البابا الشكر لله الذي أتم هذا المؤتمر الذي عقد لأول مرة على أرض مصر في كنيسة أرثوذكسية شرقية.

مشيرًا  أن الكثيرين من الحاضرين في المؤتمر قد تعرفوا على الكنيسه القبطية لأول مرة خلال المؤتمر، لافتًا إلى انطباعاتهم الإيجابية عن الكنيسة وعن الشباب الذين قاموا بتنظيم المؤتمر بصورة منظمة ودقيقة  وناجحة.

استقبال بمحبه 

كذلك تحدث قداسة البابا عن زيارته مع وفد من قيادات مجلس الكنائس العالمي لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي استقبل الوفد استقبالاً فائق المحبة، ويعد تقديرًا كبيرًا من الدولة، وتحدث معهم حديثًا تضمن جوانب إنسانية وإيمانية ووطنية وسياسية، ولفت إلى أن الوفد حرص على تهنئة فخامة الرئيس باتفاق شرم الشيخ للسلام وبافتتاح المتحف المصري الكبير آملين أن يحل السلام في السودان أيضًا.

وأشاد قداسته بحديث فخامة الرئيس مع الوفد الذي اتسم بروح طيبة جدًا، وتناول موضوع وجود ملايين من المواطنين السودانيين في مصر والذين تعتبرهم مصر ضيوفًا لديها وليسوا لاجئين، وأن الرئيس عبر عن وجود عشرة ملايين من الأجانب من جنسيات مختلفة يعيشون على أرض مصر.

ونوه قداسة البابا إلى أن المؤتمر كان له مردود سياحي كبير، وفرصة للتعرف على طبيعة الثقافة المصرية بطرق كثيرة بالإضافة إلى التعرف على أصل وإيمان وعقيدة وطقوس الكنيسة القبطية، وفي الإجمال كان المؤتمر ناجحًا جدًا وكان فرصة طيبة للاحتفال بمرور ١٧ قرن على مجمع نيقية وتكريم القديس أثناسيوس الرسولي الذي نفتخر بأن نكون أولاده في الكنيسة المصرية الأرثوذكسية مستقيمة الرأي والفكر والعقيدة.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني مجلس الكنائس العالمي الكنيسه السيسي

المصور ماجد هلال

بعد عودتهما من الجونة.. وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

حالة الطقس

الأرصاد تصدر تحذيرا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الذهب

تراجع 120 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في آخر تحديث

الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-10-2025

رحمة محسن

لا نتدخل في الأمور الشخصية.. أول رد من نقابة الموسيقيين على أزمة رحمة محسن| خاص

الاب الضحية

الابن الجاحد ينهي حياة والده بقرية ميت حبيش بطنطا.. تفاصيل صادمة

كريم فهمي

كريم فهمي يخرج عن صمته ويرد على واقعة طرده من مهرجان الجونة

وائل فرج ود.أحمد إسماعيل

حركة التنمية المحلية.. محافظ كفر الشيخ يهنئ رئيسي مركز الرياض وحي أول المحلة

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يعلن نتائج التقييم الشهري لأداء المراكز والمدن

تجميل الحدائق في كفر الشيخ

احتفالا بالعيد القومي.. تجميل الحدائق والمتنزهات العامة بكفر الشيخ| صور

بالصور

مواصفات سيارة نيسان إلجراند 2026 الجديدة.. صور

نيسان
نيسان
نيسان

سيارات خارقة تتنافس على لقب أسرع سيارة شرطة في العالم

سيارة شرطة
سيارة شرطة
سيارة شرطة

أخبار السيارات| انفجار محركات جنرال موتورز وهوندا أمام القضاء بسبب عيوب التصنيع

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فقدان الثقة في الوكلاء وتباطؤ المبيعات.. سوق السيارات إلى أين؟

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

مصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد بعنوان اللي كبرناه.. فيديو

مدين

أولى أغنيات مدين بصوته "بعد فراقك".. فيديو

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

