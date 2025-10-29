قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار في مصر بختام تعاملات اليوم الأربعاء
إحالة البلوجر محمد خالد "مداهم" في اتهامه ببث محتوى خادش للحياء العام
الحكومة السودانية تدعو إلى تصنيف ميليشيا الدعم السريع كمنظمة إرهابية
الفاو تكشف لـ"صدى البلد" حقيقة تفشي المجاعة في الفاشر ودارفور بالسودان
إيران تدعو إلى محاسبة ترامب على تصريحاته ضدها
البابا لاوُن الرابع عشر: السلام وحده مقدس والحرب جريمة ضد الله والإنسان
أحمد السيد: زيزو أفضل من تريزيجيه.. وجراديشار ليس على مستوى الأهلي
استقبال بارد من ترامب لرئيس وزراء كندا .. فما السبب؟
صلاح بديلا .. تشكيل ليفربول المتوقع ضد كريستال بالاس في كأس كاراباو
حبس ميدو شهرا وتغريمه 20 ألف جنيه وتعويض 10 آلاف بتهمة السب والقذف
التعليم تعلن موعد ومكان مقابلات المتقدمين بطلبات الإعارة للدول الناطقة بغير العربية
ضمن "العودة الطوعية".. السكة الحديد تسيّر الرحلة الـ29 لنقل السودانيين لوطنهم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
البابا لاوُن الرابع عشر: السلام وحده مقدس والحرب جريمة ضد الله والإنسان

البابا لاون
البابا لاون
ميرنا رزق

وجه قداسة البابا لاوُن الرابع عشر، نداءً إلى البشرية، دعا فيه إلى ضرورة إنهاء الحروب والعودة إلى لغة الحوار والمصالحة، مؤكدًا أن السلام هو الطريق الوحيد الذي يعبر عن إرادة الله.

من أجل السلام 

جاء ذلك في ختام اللقاء السنوي بين الأديان الذي تنظمه جماعة سانت إيجيديو تحت شعار "لنتجرأ على السلام"، بمقر الكولوسيوم، بالعاصمة الإيطالية، روما.

وقال الأب الأقدس في كلمته: إن العالم اليوم عطشان إلى السلام أكثر من أي وقت مضى، مشددًا على أن البشرية لا تحتاج إلى مزيد من الاستعراضات العسكرية، أو صراعات القوة، بل إلى زمن جديد من الأخوة، والمصالحة.

أقوى سلاح للمصالحة

وأضاف الحبر الأعظم بصوت حاسم: كفى حروبًا! إنها صرخة الفقراء، وصرخة الأرض يا رب، استمع إلى صرختنا، مؤكدًا أن الصلاة هي أقوى سلاح للمصالحة، لأنها ليست مجرد شعار ديني أو تظاهرة رمزية، بل هي انفتاح القلب على الله، وعلى الآخرين، داعيًا إلى أن تتحول دور العبادة إلى خيام لقاء، وواحات سلام تعكس روح التقارب بين الشعوب.

واستحضر قداسة البابا روح اللقاء التاريخي في آسيزي عام 1986، الذي دعا إليه القديس يوحنا بولس الثاني، واعتبره نقطة تحول في تاريخ العلاقات بين الأديان. وقال: إن هذا الحدث يذكر الجميع بضرورة تجديد الالتزام بالحوار، والاحترام المتبادل، تماشيًا مع ما أوصى به المجمع الفاتيكاني الثاني في وثيقته الشهيرة "Nostra Aetate" حول "العلاقة بين الكنيسة والديانات غير المسيحية".

وفي نداء مباشر إلى القادة السياسيين، شدد الحبر الأعظم على أن إنهاء الحروب ليس خيارًا سياسيًا، بل واجبًا أخلاقيًا أمام الله، مضيفًا: السلام هو أولوية كل سياسة، والله سيحاسب من لم يسع إلى السلام.

واختتم قداسة البابا لاوُن الرابع عشر كلمته بدعوة إنسانية عميقة تخاطب الضمائر قبل العقول، قائلًا: لنتحلَ بالجرأة من أجل السلام، وإذا صم العالم آذانه، فليكن رجاؤنا في الله، لأنه يريد عالمًا خاليًا من الحرب.

قداسة البابا قداسة البابا لاوُن الرابع عشر القديس يوحنا بولس الثاني المسيحية المجمع الفاتيكاني

