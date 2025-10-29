البابا لاوُن الرابع عشر: السلام وحده مقدس والحرب جريمة ضد الله والإنسان

وجه قداسة البابا لاوُن الرابع عشر، نداءً إلى البشرية، دعا فيه إلى ضرورة إنهاء الحروب والعودة إلى لغة الحوار والمصالحة، مؤكدًا أن السلام هو الطريق الوحيد الذي يعبر عن إرادة الله.

من أجل السلام

جاء ذلك في ختام اللقاء السنوي بين الأديان الذي تنظمه جماعة سانت إيجيديو تحت شعار "لنتجرأ على السلام"، بمقر الكولوسيوم، بالعاصمة الإيطالية، روما.

وقال الأب الأقدس في كلمته: إن العالم اليوم عطشان إلى السلام أكثر من أي وقت مضى، مشددًا على أن البشرية لا تحتاج إلى مزيد من الاستعراضات العسكرية، أو صراعات القوة، بل إلى زمن جديد من الأخوة، والمصالحة.

أقوى سلاح للمصالحة

وأضاف الحبر الأعظم بصوت حاسم: كفى حروبًا! إنها صرخة الفقراء، وصرخة الأرض يا رب، استمع إلى صرختنا، مؤكدًا أن الصلاة هي أقوى سلاح للمصالحة، لأنها ليست مجرد شعار ديني أو تظاهرة رمزية، بل هي انفتاح القلب على الله، وعلى الآخرين، داعيًا إلى أن تتحول دور العبادة إلى خيام لقاء، وواحات سلام تعكس روح التقارب بين الشعوب.

واستحضر قداسة البابا روح اللقاء التاريخي في آسيزي عام 1986، الذي دعا إليه القديس يوحنا بولس الثاني، واعتبره نقطة تحول في تاريخ العلاقات بين الأديان. وقال: إن هذا الحدث يذكر الجميع بضرورة تجديد الالتزام بالحوار، والاحترام المتبادل، تماشيًا مع ما أوصى به المجمع الفاتيكاني الثاني في وثيقته الشهيرة "Nostra Aetate" حول "العلاقة بين الكنيسة والديانات غير المسيحية".

وفي نداء مباشر إلى القادة السياسيين، شدد الحبر الأعظم على أن إنهاء الحروب ليس خيارًا سياسيًا، بل واجبًا أخلاقيًا أمام الله، مضيفًا: السلام هو أولوية كل سياسة، والله سيحاسب من لم يسع إلى السلام.

واختتم قداسة البابا لاوُن الرابع عشر كلمته بدعوة إنسانية عميقة تخاطب الضمائر قبل العقول، قائلًا: لنتحلَ بالجرأة من أجل السلام، وإذا صم العالم آذانه، فليكن رجاؤنا في الله، لأنه يريد عالمًا خاليًا من الحرب.