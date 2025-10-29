البابا تواضروس يعزي في وفاة القس جورجيوس ونيس كاهن كنيسة العذراء ومار جرجس بجسر السويس

توفي الأب القس جورجيوس ونيس كاهن كنيسة السيدة العذراء الشهيد مار جرجس بجسر السويس، التابعة لقطاع كنائس عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون، عن عمر قارب ٥٦ سنة، وبعد خدمة كهنوتية بلغت أكثر من ١٥ سنة.

ولد الأب المتنيح يوم ٢٤ يناير ١٩٧٠ وسيم كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالأباصيري، عين شمس، في ٢٣ مايو ٢٠١٠ بيد مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث.

أسس كنيسة السيدة العذراء الشهيد مار جرجس بجسر السويس، وانتقل للخدمة فيها أواخر عام ٢٠٢١.

قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء لنيافة الأنبا أولوجيوس الأسقف العام لقطاع كنائس عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون، وللآباء كهنة القطاع في نياحة الأب الفاضل القس جورجيوس ونيس، ويلتمس عزاءً سمائيًّا لشعب كنيسته وأبنائه ومحبيه، ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع الأربعة والعشرين قسيسًا.