رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يشارك في حفل تنصيب القس توما فخري ليب راعيا لكنيسة ببا الإنجيلية

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في احتفال كنيسة ببا الإنجيلية بمحافظة بني سويف، بتنصيب القس توما فخري ليب راعيًا للكنيسة، بمشاركة كبيرة من قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر وأبناء الكنيسة والمجتمع المحلي، وذلك مساء اليوم الجمعة، بحضور الدكتور القس اسطفانوس ذكي، أمين عام الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الانجيلي، والقس عصام عطية، رئيس مجلس كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة، والقس أسامة إبراهيم، رئيس مجمع الأقاليم الوسطى، والقس أندرو نشأت، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية والسياسية بمحافظة بني سويف، وأعضاء مجمع مشيخة الأقاليم الوسطى والسنودس، وأبناء الكنيسة.

وخلال خطاب الحفل، وجّه رئيس الطائفة الإنجيلية في بدايته خالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتّاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى شعب مصر العظيم، بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، في هذا اليوم التاريخي المجيد الذي يملأ قلوب المصريين فخرًا واعتزازًا.

كما وجّه الدكتور القس أندريه زكي خالص التهنئة للقس توما فخري لبيب، ولعائلته، ولشعب الكنيسة الإنجيلية بببا، متمنيًا لهم خدمة مثمرة ومليئة بالمحبة والعطاء.

وقال الدكتور القس أندريه زكي:

"لا تستهِن بأي خدمة تقدمها، فكل خادم له جمال وله قيمة، وتذكّروا يا أحبائي أن الخدمة الحقيقية لا تتميّز إلا بالتكامل بين جميع الأعضاء."